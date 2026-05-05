    • 5 de mayo de 2026 - 08:40

    Robaron en la quinta de un funcionario provincial en Pocito

    Delincuentes ingresaron a la propiedad de Rodolfo Colombo durante su ausencia. Se llevaron electrodomésticos y ropa; la Policía recuperó uno de los objetos sustraídos.

    Rodolfo Colombo.

    Rodolfo Colombo.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Un nuevo hecho de inseguridad tuvo como víctima a un funcionario provincial durante el último fin de semana. Delincuentes ingresaron a la casaquinta de Rodolfo Colombo, ubicada en el departamento Pocito, y sustrajeron distintos elementos tras forzar una puerta de acceso.

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    El episodio ocurrió el domingo 3 de mayo, cuando el funcionario y su familia no se encontraban en la propiedad. Según relató el cuidador del lugar, se había ausentado por algunas horas y al regresar encontró la vivienda violentada y con faltantes, por lo que dio aviso inmediato a la Policía.

    Entre los objetos robados se contabilizan un televisor, un horno eléctrico y varias prendas de vestir. En el marco de un rastrillaje realizado en la zona, efectivos policiales lograron recuperar uno de los artefactos, que había sido abandonado entre pastizales cercanos a la finca.

    La denuncia fue radicada en la Comisaría 7ma de Pocito y la investigación quedó a cargo de la Brigada de Investigaciones Sur, bajo la órbita de la UFI de Delitos contra la Propiedad, que trabaja para identificar a los autores del hecho.

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