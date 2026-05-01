Investigan el robo de una perforadora de $11.000.000 a una familia de Pocito

Ocurrió en Médano de Oro. La familia denunció el hecho y pide ayuda para recuperar la maquinaria con la que trabajaban.

En la previa del Día del Trabajador, delincuentes les robaron una perforadora valuada en unos $11 millones, herramienta clave para su subsistencia.

El hecho ocurrió en un terreno ubicado en Calle 10 y Punta del Monte, en la zona de Médano de Oro, donde el equipo había quedado instalado desde el sábado. La desaparición fue advertida el miércoles por Braian Zárate, quien al regresar al lugar encontró que ya no había rastros de la maquinaria.

El impacto fue inmediato tanto en lo económico como en lo emocional. “Nos dejaron sin nada”, expresaron con angustia los damnificados, que dependen exclusivamente de ese equipo para generar ingresos.

Por las características del robo, la familia sospecha que los autores tenían conocimientos técnicos. “Creemos que pueden ser personas del mismo rubro, porque no cualquiera puede desarmar y trasladar una perforadora”, explicó Braian.