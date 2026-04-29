Intentó robar en Pocito, escapó y terminó detenido por el damnificado y sus vecinos

Un insólito episodio de inseguridad ocurrió en el departamento Pocito , cuando un hombre de 29 años fue detenido luego de intentar robar un palo rollizo de madera de aproximadamente cuatro metros de largo desde el fondo de una vivienda ubicada en Carpintería .

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Según informaron desde el Ministerio Público Fiscal, e l hecho sucedió este martes 28 de abril, alrededor de las 20:50, en una casa situada sobre calle Mendoza, kilómetro 25, en Villa Pons.

El aprehendido fue identificado como Leandro Méndez, de 29 años , domiciliado en la misma zona. De acuerdo a la investigación, el sospechoso ingresó al fondo del inmueble aprovechando que la propiedad no contaba con cierre perimetral y se apoderó de un palo rollizo de grandes dimensiones.

En ese momento, el propietario escuchó ladrar a sus perros y advirtió movimientos extraños. Cuando salió, un sobrino suyo que justo llegaba al lugar observó a Méndez salir del fondo de la casa con el palo en su poder.

De inmediato, ambos comenzaron a perseguir al sospechoso. Al verse descubierto, Méndez arrojó el palo sobre calle Mendoza e intentó escapar corriendo hacia el este, ingresando a la cancha de La Nobleza, ubicada al noreste del kilómetro 25.

Allí fue alcanzado y reducido por el damnificado, su sobrino y vecinos de la zona, quienes realizaron una aprehensión civil hasta la llegada del personal policial.

Posteriormente, efectivos de la Subcomisaría Castro de Carpintería formalizaron la detención y trasladaron el procedimiento a sede policial debido a la hostilidad del lugar.

Como secuestro, se recuperó el palo rollizo de madera de aproximadamente cuatro metros de largo.

La causa quedó caratulada provisoriamente como hurto en grado de tentativa, en el marco de los artículos 162 y 42 del Código Penal, con intervención del fiscal Fernando Bonomo, la fiscal coordinadora Virginia Branca y el ayudante fiscal Emiliano Usín.