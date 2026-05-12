    • 12 de mayo de 2026 - 07:34

    Robo en una empresa de seguridad: se llevaron equipos por 42 millones de pesos

    Los delincuentes se llevaron radios portátiles, intercomunicadores y otros equipos de comunicación sin dejar signos de violencia.

    Imagen ilustrativa.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Un importante robo fue denunciado en las últimas horas en la Capital sanjuanina, luego de que delincuentes ingresaran a las oficinas de una empresa de seguridad privada y sustrajeran equipos de comunicación valuados en unos 30.000 dólares, es decir, alrededor de 42 millones de pesos argentinos.

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    El hecho salió a la luz este lunes, aunque, según indicaron fuentes policiales, el robo habría ocurrido durante la noche del viernes en un inmueble ubicado sobre calle Rivadavia, entre España y Salta.

    La denuncia fue radicada en la Comisaría 4ta por el propietario de la firma, quien aseguró que no se registraron signos de violencia en el lugar. De acuerdo con las primeras versiones, el empresario todavía desconoce cómo los delincuentes lograron ingresar al local.

    Según detalló en su presentación, los autores del hecho se llevaron un baúl o caja metálica en la que se encontraban guardados distintos equipos de comunicación utilizados por la empresa. Entre los elementos robados figuran 20 radios portátiles, 10 intercomunicadores manos libres, seis micrófonos de palma, además de cargadores, transformadores y otros accesorios.

    En un primer momento intervino personal policial de la seccional jurisdiccional, aunque la investigación quedó posteriormente a cargo de la UFI Delitos contra la Propiedad.

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