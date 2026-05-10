Se entregó el empleado judicial apuntado como organizador del robo de aires acondicionados

La investigación por el robo de aires acondicionados del Poder Judicial tuvo un giro clave en las últimas horas: Jorge Fernando Cataldo, el empleado judicial señalado como el presunto organizador de la maniobra , se entregó esta mañana en Tribunales luego de permanecer varias horas prófugo.

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Escándalo en el Poder Judicial: quién es el empleado señalado como cerebro del robo de aires acondicionados

Cataldo era intensamente buscado por la UFI Delitos Especiales, ya que aparece mencionado en la causa como quien habría dado la orden para retirar los equipos del obrador judicial ubicado en Capital. Su nombre surgió a partir de la declaración de uno de los acusados, Juan Pablo Albornoz, quien aseguró que actuaron bajo una “orden directa” del ahora detenido.

Hasta antes de su presentación, los investigadores no lograban ubicarlo y su repentina desaparición había despertado sospechas. D e hecho, uno de los datos que más llamó la atención fue que el empleado se presentó a trabajar el mismo día del hecho , pero luego abandonó el lugar de manera abrupta, dejando incluso su bicicleta personal encadenada dentro del edificio judicial. El allanamiento realizado en su domicilio había dado resultado negativo y desde entonces era buscado en toda la provincia.

Con su entrega, la causa suma un elemento central para reconstruir cómo se organizó el traslado de los equipos y cuál fue la participación de cada uno de los involucrados.

El robo en el Poder Judicial: el detalle

La causa tomó estado público luego de que se difundieran las imágenes de las cámaras de seguridad del edificio ubicado sobre calle General Acha, entre San Luis y 25 de Mayo, donde funcionan las áreas de Patrimonio y Servicios Generales del Poder Judicial.

En los videos se observa cómo, cerca de las 6 de la mañana del viernes, una camioneta Toyota Hilux blanca ingresa al predio. Minutos después, dos empleados judiciales comienzan a cargar varios equipos de aire acondicionado utilizando un carrito de transporte.

Los investigadores identificaron a los involucrados como Juan José Gallardo y Juan Pablo Albornoz, quienes fueron detenidos tras el análisis de las grabaciones y distintas medidas investigativas.

De acuerdo con la causa, los equipos sustraídos eran usados, aunque todavía funcionaban y estaban destinados a reparación o reutilización dentro del sistema judicial. Durante los allanamientos posteriores, los efectivos recuperaron los cuatro aires acondicionados en el domicilio de uno de los acusados.

Otro de los aspectos que generó repercusión fue el vehículo utilizado para la maniobra: una camioneta oficial del Poder Judicial que tenía ploteada la frase “Vehículo recuperado del delito”, imagen que rápidamente se viralizó por la contradicción del episodio.

La investigación está a cargo del fiscal coordinador Iván Grassi y en los próximos días será tratada ante el juez de Garantías Matías Parrón. Mientras tanto, las imágenes del robo se consolidaron como la prueba central de un caso que provocó un fuerte impacto puertas adentro del Poder Judicial.