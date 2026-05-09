[VIDEO] Así robaban empleados judiciales aires acondicionados del Poder Judicial: llegaron fuera de horario y cargaron los equipos en un carrito

Las imágenes de las cámaras de seguridad se transformaron en la prueba clave de un escándalo que golpea de lleno al Poder Judicial provincial. El video muestra cómo dos empleados judiciales llegaron fuera de su horario laboral al obrador de calle General Acha y cargaron varios aires acondicionados utilizando un carrito, para luego retirarse en una camioneta oficial.

La secuencia ocurrió alrededor de las 6 de la mañana en el edificio ubicado entre calles San Luis y 25 de Mayo, en Capital, donde funcionan las áreas de Patrimonio y Servicios Generales. Según la investigación que encabeza la UFI Delitos Especiales, tres trabajadores están involucrados en la maniobra: dos fueron detenidos y uno permanece prófugo.

En las imágenes puede observarse cómo una camioneta Toyota Hilux blanca ingresa al predio judicial. Minutos después, dos hombres comienzan a trasladar equipos de aire acondicionado que se encontraban guardados en el obrador. Para moverlos utilizaron un carrito de carga y actuaron con total tranquilidad, pese a encontrarse fuera del horario habitual de trabajo.

De acuerdo con la causa, los aparatos eran equipos usados, pero todavía funcionaban y estaban destinados a reparación o futura reutilización dentro del sistema judicial.

Los investigadores identificaron a los sospechosos como Juan José Gallardo y Juan Pablo Albornoz, empleados de las áreas de Servicios Generales y Patrimonio. Ambos quedaron detenidos tras el análisis de las cámaras de seguridad y las tareas realizadas por la brigada policial.

La maniobra comenzó a quedar al descubierto cuando una trabajadora de limpieza advirtió movimientos extraños dentro del predio durante la madrugada. La situación fue informada a responsables del edificio y, al revisar las grabaciones, detectaron el traslado de los equipos hacia la camioneta oficial.

Otro de los elementos que llamó la atención de los investigadores fue el vehículo utilizado. Se trata de una Toyota Hilux perteneciente al Poder Judicial que llevaba ploteada la frase “Vehículo recuperado del delito”, una imagen que terminó generando fuertes repercusiones por la contradicción del caso.

Durante los procedimientos posteriores, los efectivos recuperaron los cuatro aires acondicionados en el domicilio de uno de los acusados. Además, la investigación apunta a un tercer empleado judicial identificado como Jorge Fernando Cataldo, señalado como quien habría dado la orden para retirar los equipos. Hasta el momento continúa prófugo.

La causa quedó a cargo del fiscal coordinador Iván Grassi y será tratada en los próximos días ante el juez de Garantías Matías Parrón. Mientras tanto, el video del robo se convirtió en la evidencia central de un caso que provocó conmoción dentro del ámbito judicial.