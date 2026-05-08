[VIDEO] Así fue el momento en que el juez Enrique Mattar impactó al motociclista y huyó a plena luz del día en Capital

Un video de seguridad se convirtió en una pieza central de la investigación contra el juez de Faltas Enrique Mattar, acusado de haber protagonizado un siniestro vial y posteriormente darse a la fuga en Capital . Está apuntado por lesiones leves culposas agravadas por el exceso de velocidad y darse a la fuga.

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Qué dijo el juez Enrique Mattar tras protagonizar un choque y ser increpado por un motociclista que lo siguió

Las imágenes, registradas por una cámara de seguridad ubicada al sur de una estación de servicio de la zona, muestran el momento exacto en el que el Volkswagen Up gris conducido por Mattar atraviesa la intersección a gran velocidad y termina impactando contra una motocicleta de 125 cilindradas.

En el video se observa cómo el automóvil atraviesa el cruce y apenas roza al motociclista, aunque ese contacto fue suficiente para que el conductor de la moto perdiera el equilibrio y cayera violentamente sobre el asfalto.

La secuencia ocurrió en la intersección de avenida Rawson y calle 9 de Julio, alrededor de las 17 del miércoles . Según la reconstrucción preliminar realizada por la UFI de Delitos Especiales , el magistrado circulaba de este a oeste por 9 de Julio y habría cruzado el semáforo en rojo, mientras que el motociclista avanzaba con luz verde de norte a sur.

Tras el impacto, siempre de acuerdo con la investigación, el conductor del Volkswagen Up continuó su marcha sin detenerse para asistir a la víctima. La situación fue advertida por otro motociclista que presenció el hecho y decidió seguir al vehículo varias cuadras hasta alertar a efectivos policiales que realizaban controles en inmediaciones del Acceso Sur.

Gracias a esa intervención, la Policía interceptó el automóvil y constató que quien manejaba era Mattar. Luego fue trasladado a la Comisaría Quinta, donde se realizaron las pericias de rigor y se secuestró el vehículo para nuevas evaluaciones técnicas.

El motociclista herido fue derivado al Hospital Rawson y, según fuentes judiciales, sufrió golpes en la espalda y la cabeza, aunque se encuentra fuera de peligro y las lesiones serían leves.

La postura de la defensa

En paralelo, la defensa del juez comenzó a exponer su versión de los hechos. El abogado Mario Padilla sostuvo que Mattar “no sintió el impacto” y que por eso siguió circulando tras el episodio. En paralelo, la defensa del juez comenzó a exponer su versión de los hechos. El abogado Mario Padilla sostuvo que Mattar “no sintió el impacto” y que por eso siguió circulando tras el episodio.

Desde el entorno defensivo remarcaron además que el automóvil “no tiene ninguna abolladura y está intacto”, al tiempo que insistieron en que, de haber advertido el choque, el magistrado “se hubiera frenado”.

Mientras tanto, la fiscalía continúa reuniendo pruebas, entre ellas testimonios y registros fílmicos, para determinar con precisión cómo ocurrió el siniestro y definir las responsabilidades penales del caso.