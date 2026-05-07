Qué dijo el juez Enrique Mattar tras protagonizar un choque y ser increpado por un motociclista que lo siguió

El juez de Faltas de San Juan, Enrique Mattar, quedó en el centro de una investigación judicial luego de ser denunciado por presuntamente cruzar un semáforo en rojo, chocar contra un motociclista y continuar su marcha sin detenerse . El hecho ocurrió este miércoles por la tarde en la intersección de avenida Rawson y calle 9 de Julio, en Capital.

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La causa es investigada por la UFI de Delitos Especiales y en las últimas horas se conoció la versión del magistrado. El abogado Mario Padilla asumió la defensa del doctor Mattar en la causa. Desde el entorno de la defensa sostuvieron sostuvo que el juez “no sintió el impacto” porque iba con los vidrios cerrados debido al viento Zonda y por eso siguió circulando tras el episodio vial.

Señalaron además que el Volkswagen Up gris involucrado “no tiene ninguna abolladura y está intacto”. También remarcaron que, en caso de haber advertido un choque, Mattar “se hubiera frenado”.

Según detallaron desde fiscalía a DIARIO DE CUYO , el hecho ocurrió alrededor de las 17.20, cuando un llamado al 911 alertó sobre un accidente de tránsito con fuga en la zona de Rawson y 9 de Julio. Al llegar al lugar, los investigadores fueron informados de que un motociclista había seguido al automóvil sospechoso hasta inmediaciones del Acceso Sur, donde finalmente fue interceptado por efectivos policiales que realizaban controles vehiculares.

De acuerdo con la reconstrucción preliminar, que hizo el fiscal del caso, Roberto Ginsberg , un Volkswagen Up gris circulaba de este a oeste por calle 9 de Julio y habría atravesado el cruce con el semáforo en rojo y a alta velocidad. En ese momento impactó contra una motocicleta de 110 cilindradas que avanzaba por avenida Rawson de norte a sur luego de recibir luz verde.

“Tanto un testigo presencial como una filmación que hemos logrado recabar indican que el Volkswagen Up pasó en rojo y a alta velocidad”, explicó una fuente del caso. Según precisó, el impacto se produjo sobre el costado delantero derecho del vehículo y alcanzó principalmente la rueda y el cuerpo del motociclista, razón por la cual el auto no presentó daños importantes. “Tanto un testigo presencial como una filmación que hemos logrado recabar indican que el Volkswagen Up pasó en rojo y a alta velocidad”, explicó una fuente del caso. Según precisó, el impacto se produjo sobre el costado delantero derecho del vehículo y alcanzó principalmente la rueda y el cuerpo del motociclista, razón por la cual el auto no presentó daños importantes.

La situación fue advertida por otro motociclista que presenció la secuencia y decidió perseguir al automóvil. Gracias a su intervención, personal policial logró interceptar el vehículo y constatar que el conductor era Mattar.

Tras el procedimiento, el juez fue trasladado a la Comisaría Quinta, donde le realizaron las pericias de rigor, incluyendo dosaje y control de documentación. El automóvil quedó secuestrado para nuevas pericias mecánicas.

En cuanto al motociclista herido, fue derivado al Hospital Rawson. Fuentes judiciales indicaron que sufrió golpes en la espalda y la cabeza, aunque las lesiones serían leves y se encuentra fuera de peligro. Incluso, ya pudo radicar la denuncia formal ante las autoridades.

Ahora la fiscalía trabaja sobre registros fílmicos, testimonios y pericias para determinar con precisión cómo ocurrió el siniestro y definir la eventual responsabilidad del magistrado.