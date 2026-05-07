    • 7 de mayo de 2026 - 17:06

    Caso Emir Barboza: revocaron las domiciliarias y enviaron al Penal de Chimbas a los acusados por el crimen del niño

    La Cámara de Impugnación ordenó la prisión preventiva para los siete imputados por el asesinato de Emir Barboza, el niño de 8 años ocurrido en el B° Valle Grande.

    Le revocaron la prisión preventiva para seis de los sospechosos de matar a Emir Barboza y estarán 3 meses en el Penal.&nbsp;

    Le revocaron la prisión preventiva para seis de los sospechosos de matar a Emir Barboza y estarán 3 meses en el Penal. 

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    Por Redacción Diario de Cuyo

    La investigación por el crimen de Emir Barboza dio un giro clave este jueves luego de que la Cámara de Impugnación resolviera enviar al Penal de Chimbas a los siete acusados por el asesinato del niño de 8 años, ocurrido en octubre pasado en el barrio Valle Grande.

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    La decisión fue tomada por el juez de Impugnación Daniel Guillén, quien revocó la resolución dictada en primera instancia por la jueza de Garantías Mabel Moya y ordenó que los imputados permanezcan detenidos durante los próximos tres meses mientras avanza la causa.

    Según argumentó el magistrado, existe un riesgo concreto de entorpecimiento de la investigación si los acusados continúan en libertad. Entre los fundamentos, señaló que aún restan declaraciones de testigos considerados clave para esclarecer el brutal crimen que conmocionó a toda la provincia.

    Los imputados son Gonzalo Orostizaga, Alan Bazán, Cristian Guajardo, Jonathan Carrizo, Gonzalo Santander, Dante Carrizo y Hernán Carrizo. Hasta ahora, algunos de ellos transitaban el proceso en libertad y otros bajo arresto domiciliario, tal como había dispuesto previamente la jueza Moya.

    La resolución de Guillén generó sorpresa entre los abogados defensores e incluso en algunos de los propios imputados, quienes al finalizar la audiencia debieron dejar sus pertenencias y fueron trasladados directamente al Servicio Penitenciario Provincial en móviles oficiales.

    El caso investiga la muerte de Emir Barboza, el pequeño de 8 años que recibió un disparo en medio de un violento episodio ocurrido en el interior del barrio Valle Grande, un hecho que provocó profunda conmoción social en San Juan.

    Un caso aún sin esclarecer

    Pese a las detenciones, pericias y testimonios, la investigación todavía no logró determinar con claridad quién efectuó el disparo que terminó con la vida de Emir Barboza.

    Con la prórroga solicitada por la Fiscalía y las nuevas medidas dictadas por la jueza, el expediente continuará su curso en los próximos meses, en busca de esclarecer uno de los hechos más conmocionantes ocurridos recientemente en la provincia.

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