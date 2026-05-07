Misterio en Salta por la muerte de un gendarme hallado en su vivienda

Un gendarme de 28 años fue encontrado muerto en su casa del barrio TGN, en la ciudad salteña de Tartagal y ahora la Justicia investiga si se mató. El hallazgo ocurrió luego de que compañeros del joven se acercaran hasta la casa porque no se había presentado a trabajar.

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Según informaron medios locales, fue allí cuando lo encontraron desvanecido y dieron aviso a la Policía. El alerta ingresó alrededor de las 10.30 al sistema de emergencias 911 y, cuando los efectivos llegaron al domicilio, constataron la muerte del gendarme en el lugar.

La víctima fue identificada como Gustavo Daniel Aquino, quien prestaba servicio en el Escuadrón 54 de Gendarmería.

Posteriormente, intervino personal de Criminalística para realizar los peritajes correspondientes. Hasta el momento no trascendieron los resultados de la autopsia, aunque la principal hipótesis que manejan los investigadores es que el joven se habría quitado la vida.

Aquino era oriundo de Formosa y vivía solo en la casa ubicada en la intersección de las calles 12 de Octubre y 13 de Septiembre, en el barrio TGN de Tartagal.

Durante la mañana de este miércoles se confirmó oficialmente su identidad. Tras ello, a través de las redes, personas cercanas al gendarme expresaron mensajes de despedida y dolor por su fallecimiento.

“Como duele tu partida. El verte nacer, crecer, cumplir tus sueños y anhelos. Pero resulta que este sistema no acompaña, no sostiene, no contiene y tenemos que despedirte de la manera más dolorosa”, escribió una mujer en una de las publicaciones.

La muerte de Aquino se suma a otros casos recientes vinculados a integrantes de fuerzas de seguridad en Tartagal durante 2026.