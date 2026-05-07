    • 7 de mayo de 2026 - 17:20

    Condenaron a los integrantes de la banda de los DNI falsos y a una exfuncionaria del Registro Civil

    La Justicia Federal dictó penas de prisión y multas para los acusados de integrar una organización dedicada a la falsificación de documentos. Entre los condenados está una exencargada del Registro Civil de Pocito.

    image
    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    En una audiencia encabezada por el juez federal Ignacio Pérez Curci y el fiscal Fernando Alcaraz, la Justicia Federal resolvió condenar a los integrantes de la denominada “banda de los DNI falsos”, una organización investigada por maniobras vinculadas a la falsificación y utilización ilegal de documentación pública.

    Leé además

    Joel Medina fue condenado por los delitos de grooming y tenencia de material de abuso sexual infantil.

    Un albañil contactó a dos menores sanjuaninas a través de un reconocido videojuego e hizo que una de ellas se desnudara

    Por Germán González
    El juez Enrique Mattar dijo que no se dio cuenta que había sido impactado por la moto. Imagen recreada con IA. 

    Qué dijo el juez Enrique Mattar tras protagonizar un choque y ser increpado por un motociclista que lo siguió

    Por Redacción Diario de Cuyo

    Entre los condenados aparece Natalia Castillo, exencargada del Registro Civil de Pocito, quien recibió la pena más alta del proceso: 4 años y 8 meses de prisión efectiva, además de una multa de 90 mil pesos, costas judiciales y el decomiso de teléfonos celulares.

    Por su parte, Marcos Esteban Vallejo fue condenado a 3 años de prisión condicional, junto al pago de una multa de 90 mil pesos, costas y reglas de conducta. Además, la Justicia ordenó el decomiso de cinco teléfonos celulares y una motocicleta.

    En tanto, Matías Martín Martínez Villalba recibió una condena de 3 años y 10 meses de prisión efectiva bajo modalidad domiciliaria, además de la multa económica y el decomiso de un teléfono celular.

    La misma pena recibió Marcelo Omar Cardozo, condenado a 3 años y 10 meses de prisión efectiva domiciliaria, con costas y multa de 90 mil pesos. En su caso, también se dispuso el decomiso de dos teléfonos celulares, un colchón, una cafetera, un cepillo eléctrico, un juego de cuchillos y dinero en efectivo.

    Otro de los sentenciados fue Rodrigo Javier Navarro Pozo, quien recibió 3 años y 10 meses de prisión efectiva, además de la multa y costas judiciales. La resolución incluyó el decomiso de un celular, una CPU, un Peugeot 208 y un cuatriciclo.

    La causa investigó una presunta estructura dedicada a la confección y circulación ilegal de documentos de identidad falsificados, maniobras que habrían contado con colaboración interna dentro del Registro Civil. Con las condenas dictadas, la Justicia Federal dio por concluida una de las investigaciones más resonantes vinculadas a delitos documentales en la provincia.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    Le revocaron la prisión preventiva para seis de los sospechosos de matar a Emir Barboza y estarán 3 meses en el Penal. 

    Caso Emir Barboza: revocaron las domiciliarias y enviaron al Penal de Chimbas a los acusados por el crimen del niño

    Por Redacción Diario de Cuyo
    misterio en salta por la muerte de un gendarme hallado en su vivienda

    Misterio en Salta por la muerte de un gendarme hallado en su vivienda

    Captura de video.

    [VIDEO] La insólita maniobra de un delincuente para entrar a robar en una panadería de 25 de Mayo

    Por Redacción Diario de Cuyo
    grupo armado irrumpio en una casa de un barrio cerrado y tomo rehenes exigiendo dolares

    Grupo armado irrumpió en una casa de un barrio cerrado y tomó rehenes exigiendo dólares

    Por Redacción Diario de Cuyo