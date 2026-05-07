Condenaron a los integrantes de la banda de los DNI falsos y a una exfuncionaria del Registro Civil

En una audiencia encabezada por el juez federal Ignacio Pérez Curci y el fiscal Fernando Alcaraz, la Justicia Federal resolvió condenar a los integrantes de la denominada “banda de los DNI falsos”, una organización investigada por maniobras vinculadas a la falsificación y utilización ilegal de documentación pública.

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Entre los condenados aparece Natalia Castillo, exencargada del Registro Civil de Pocito, quien recibió la pena más alta del proceso: 4 años y 8 meses de prisión efectiva, además de una multa de 90 mil pesos, costas judiciales y el decomiso de teléfonos celulares.

Por su parte , Marcos Esteban Vallejo fue condenado a 3 años de prisión condicional, junto al pago de una multa de 90 mil pesos, costas y reglas de conducta. Además, la Justicia ordenó el decomiso de cinco teléfonos celulares y una motocicleta.

En tanto, Matías Martín Martínez Villalba recibió una condena de 3 años y 10 meses de prisión efectiva bajo modalidad domiciliaria, además de la multa económica y el decomiso de un teléfono celular.

La misma pena recibió Marcelo Omar Cardozo, condenado a 3 años y 10 meses de prisión efectiva domiciliaria, con costas y multa de 90 mil pesos. En su caso, también se dispuso el decomiso de dos teléfonos celulares, un colchón, una cafetera, un cepillo eléctrico, un juego de cuchillos y dinero en efectivo.

Otro de los sentenciados fue Rodrigo Javier Navarro Pozo, quien recibió 3 años y 10 meses de prisión efectiva, además de la multa y costas judiciales. La resolución incluyó el decomiso de un celular, una CPU, un Peugeot 208 y un cuatriciclo.

La causa investigó una presunta estructura dedicada a la confección y circulación ilegal de documentos de identidad falsificados, maniobras que habrían contado con colaboración interna dentro del Registro Civil. Con las condenas dictadas, la Justicia Federal dio por concluida una de las investigaciones más resonantes vinculadas a delitos documentales en la provincia.