Crimen de Emir Barboza: el fiscal cuestionó la liberación de imputados y advirtió que "se pone en riesgo la investigación"

El funcionario confirmó que apelarán la resolución judicial que dejó a varios acusados en libertad y aseguró que aún restan testimonios clave en la causa.

El crimen de Emir Barboza tuvo ocho detenidos: siete adultos y un menor. Solo tres permanecen con encierro, pero en su casa.

El fiscal que investiga el crimen de Emir Barboza manifestó su desacuerdo con la reciente resolución de la jueza Mabel Moya, que dispuso la liberación de varios imputados. Francisco Nicolía consideró que la medida pone en riesgo el avance de la causa.

Repercusiones tras la liberación de los acusados de asesinar al niño Emir Barboza Según explicó este lunes en conferencia de prensa, el viernes se realizó una audiencia en la que el Ministerio Público Fiscal solicitó la prórroga de la prisión preventiva para siete detenidos por un plazo de seis meses, tiempo estimado para completar la investigación. Sin embargo, la jueza rechazó el pedido y dispuso que solo tres de ellos continúen bajo arresto domiciliario, mientras que el resto recuperó la libertad.

El fiscal indicó que se trata de un hecho “grave y complejo”, y adelantó que impugnarán la resolución dentro del plazo legal de tres días. “Entendemos que está en riesgo el proceso, ya que todavía restan muchas personas por declarar, vecinos del lugar que conocen a los imputados”, sostuvo. El fiscal indicó que se trata de un hecho “grave y complejo”, y adelantó que impugnarán la resolución dentro del plazo legal de tres días. “Entendemos que está en riesgo el proceso, ya que todavía restan muchas personas por declarar, vecinos del lugar que conocen a los imputados”, sostuvo.

En ese sentido, advirtió que la liberación podría influir negativamente en los testigos. “Pueden mostrarse más reacios a declarar. Ojalá que no, pero es una posibilidad concreta”, señaló.

Sobre las pruebas, detalló que todos los acusados fueron detenidos poco después del hecho y que varios testigos los ubican en el lugar realizando disparos. Además, indicó que en tres de los imputados se detectaron restos de pólvora en sus manos o prendas de vestir, lo que refuerza la hipótesis acusatoria. También mencionó que algunos habrían cambiado su vestimenta tras el hecho.