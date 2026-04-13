Crimen de Emir Barboza: el fiscal cuestionó la liberación de imputados y advirtió que "se pone en riesgo la investigación"

El fiscal que investiga elcrimen de Emir Barboza manifestó su desacuerdo con la reciente resolución de la jueza Mabel Moya, que dispuso laliberación de varios imputados. Francisco Nicolía consideró que la medida pone en riesgo el avance de la causa.
Repercusiones tras la liberación de los acusados de asesinar al niño Emir Barboza
Según explicó este lunes en conferencia de prensa, el viernes se realizó una audiencia en la que el Ministerio Público Fiscal solicitó la prórroga de la prisión preventiva para siete detenidos por un plazo de seis meses, tiempo estimado para completar la investigación. Sin embargo, la jueza rechazó el pedido y dispuso que solo tres de ellos continúen bajo arresto domiciliario, mientras que el resto recuperó la libertad.
El fiscal indicó que se trata de un hecho “grave y complejo”, y adelantó que impugnarán la resolución dentro del plazo legal de tres días. “Entendemos que está en riesgo el proceso, ya que todavía restan muchas personas por declarar, vecinos del lugar que conocen a los imputados”, sostuvo. El fiscal indicó que se trata de un hecho “grave y complejo”, y adelantó que impugnarán la resolución dentro del plazo legal de tres días. “Entendemos que está en riesgo el proceso, ya que todavía restan muchas personas por declarar, vecinos del lugar que conocen a los imputados”, sostuvo.
En ese sentido, advirtió que la liberación podría influir negativamente en los testigos. “Pueden mostrarse más reacios a declarar. Ojalá que no, pero es una posibilidad concreta”, señaló.
El fiscal remarcó que los nuevos elementos recolectados en la investigación no solo ratifican la teoría del caso, sino que agravan la situación de los imputados. “La participación de todos ya fue expuesta en la audiencia de formalización bajo la figura de coautoría funcional”, explicó.
Por otra parte, confirmó que hubo manifestaciones de familiares de la víctima tras conocerse la decisión judicial y que mantuvo reuniones con ellos para brindarles detalles del estado de la causa. “Les transmití mi compromiso con el esclarecimiento del hecho”, afirmó.
Finalmente, reiteró que no comparte los fundamentos de la resolución y volvió a advertir sobre sus consecuencias: “Se pone en riesgo la investigación con esta gente en libertad”.