    • 13 de abril de 2026 - 13:07

    Crimen de Emir Barboza: el fiscal cuestionó la liberación de imputados y advirtió que "se pone en riesgo la investigación"

    El funcionario confirmó que apelarán la resolución judicial que dejó a varios acusados en libertad y aseguró que aún restan testimonios clave en la causa.

    El crimen de Emir Barboza tuvo ocho detenidos: siete adultos y un menor. Solo tres permanecen con encierro, pero en su casa.

    El crimen de Emir Barboza tuvo ocho detenidos: siete adultos y un menor. Solo tres permanecen con encierro, pero en su casa.

    Foto:

    Por Germán González

    El fiscal que investiga el crimen de Emir Barboza manifestó su desacuerdo con la reciente resolución de la jueza Mabel Moya, que dispuso la liberación de varios imputados. Francisco Nicolía consideró que la medida pone en riesgo el avance de la causa.

    Leé además

    A una semana del crimen de Ian Cabrera en un colegio de San Cristóbal, se vivió otro momento de tensión, esta vez en la escuela Alberdi de Rafaela, Santa Fe,

    A una semana del crimen de Ian Cabrera, otro alumno llevó a la escuela un arma de aire comprimido
    Crimen y horror: un vecino mató de un tiro en la cabeza a otro para poner fin a una discusión

    Crimen y horror: un vecino mató de un tiro en la cabeza a otro para poner fin a una discusión

    Repercusiones tras la liberación de los acusados de asesinar al niño Emir Barboza

    Según explicó este lunes en conferencia de prensa, el viernes se realizó una audiencia en la que el Ministerio Público Fiscal solicitó la prórroga de la prisión preventiva para siete detenidos por un plazo de seis meses, tiempo estimado para completar la investigación. Sin embargo, la jueza rechazó el pedido y dispuso que solo tres de ellos continúen bajo arresto domiciliario, mientras que el resto recuperó la libertad.

    El fiscal indicó que se trata de un hecho “grave y complejo”, y adelantó que impugnarán la resolución dentro del plazo legal de tres días. “Entendemos que está en riesgo el proceso, ya que todavía restan muchas personas por declarar, vecinos del lugar que conocen a los imputados”, sostuvo. El fiscal indicó que se trata de un hecho “grave y complejo”, y adelantó que impugnarán la resolución dentro del plazo legal de tres días. “Entendemos que está en riesgo el proceso, ya que todavía restan muchas personas por declarar, vecinos del lugar que conocen a los imputados”, sostuvo.

    En ese sentido, advirtió que la liberación podría influir negativamente en los testigos. “Pueden mostrarse más reacios a declarar. Ojalá que no, pero es una posibilidad concreta”, señaló.

    WhatsApp Image 2026-04-13 at 12.35.03
    Francisco Nicol&iacute;a, fiscal del caso Emir Barboza.&nbsp;

    Francisco Nicolía, fiscal del caso Emir Barboza.

    El fiscal remarcó que los nuevos elementos recolectados en la investigación no solo ratifican la teoría del caso, sino que agravan la situación de los imputados. “La participación de todos ya fue expuesta en la audiencia de formalización bajo la figura de coautoría funcional”, explicó.

    Por otra parte, confirmó que hubo manifestaciones de familiares de la víctima tras conocerse la decisión judicial y que mantuvo reuniones con ellos para brindarles detalles del estado de la causa. “Les transmití mi compromiso con el esclarecimiento del hecho”, afirmó.

    Finalmente, reiteró que no comparte los fundamentos de la resolución y volvió a advertir sobre sus consecuencias: “Se pone en riesgo la investigación con esta gente en libertad”.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    Rosalba Albarracín tenía 71 años cuando fue asesinada. 

    Crimen de Rosalba Albarracín: cómo el caso pasó de tener 35 sospechosos a 4 y cuáles son las pistas que hay

    El legajo por el crimen de Rosalba Albarracín estuvo archivado, pero se reabrió a partir de más pistas. Imagen creada con IA. 

    Crimen de Rosalba Albarracín: la compleja prueba que puede revelar al asesino tres años después

    Magalí Vera fue brutalmente golpeada por su pareja, Javier Cerfoglio, y luego murió ahogada. 

    Condenaron a perpetua al femicida que atacó a golpes a su esposa, la tiró al río y la ahogó

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Banega y los hermanos Marcó, los imputados del caso Branka Motors. 

    Caso Branka Motors: la jueza homologó el acuerdo de devolución del dinero y los dueños quedaron en libertad

    Por Germán González