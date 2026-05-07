Enrique Mattar y los accidentes viales: todos los choques y polémicas que involucraron al juez de Faltas desde 2018 hasta hoy

El nombre de Enrique Mattar volvió a quedar en el centro de la escena esta semana , luego de que fuera denunciado por presuntamente cruzar un semáforo en rojo, chocar a un motociclista y darse a la fuga en Capital. Sin embargo, no es la primera vez que el magistrado protagoniza un hecho vial que genera repercusión pública en San Juan.

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Qué dijo el juez Enrique Mattar tras protagonizar un choque y ser increpado por un motociclista que lo siguió

Un repaso por los antecedentes periodísticos muestra que, al menos desde 2018, Mattar estuvo involucrado en distintos accidentes y controversias relacionadas con el tránsito.

El primer episodio de alto impacto mediático ocurrió el 21 de marzo de 2018, cuando Mattar protagonizó un choque en la esquina de Brasil y Entre Ríos, en Capital. En el otro vehículo viajaba una mujer embarazada de cuatro meses junto a su hija de 2 años, quienes debieron ser trasladadas al Hospital Rawson por precaución.

La polémica escaló cuando trascendió que el juez circulaba con el carnet de conducir vencido. Según relató el propio Mattar posteriormente, se trató de un “olvido” y asumió públicamente la responsabilidad por la infracción.

En declaraciones a la prensa, el magistrado afirmó: “Me equivoqué, debí ser más precavido”, y confirmó que le labraron el acta correspondiente.

Septiembre de 2018: nuevo choque y acusaciones de manejar hablando por teléfono

Apenas seis meses después, Mattar volvió a quedar envuelto en otro siniestro vial. El 21 de septiembre de 2018, conducía un Volkswagen Up por avenida Córdoba cuando impactó contra una camioneta Amarok cerca del Teatro del Bicentenario.

De acuerdo con testimonios citados por medios locales, el juez habría estado hablando por teléfono mientras manejaba y, producto de una distracción, terminó chocando al vehículo que circulaba delante suyo.

El caso tomó mayor notoriedad porque todavía estaba fresco el antecedente del choque anterior y la polémica por la licencia vencida. Incluso algunos medios calificaron el episodio como “otra vez la vergüenza”.

Mayo de 2026: acusado de cruzar en rojo, atropellar a un motociclista y escapar

El episodio más grave y reciente se conoció este miércoles 7 de mayo de 2026. Según las primeras informaciones judiciales y policiales, Mattar habría cruzado un semáforo en rojo en la intersección de avenida Rawson y calle 9 de Julio, impactando contra un motociclista que tenía paso habilitado.

Tras el choque, el juez presuntamente continuó su marcha sin asistir a la víctima. La situación derivó en una persecución realizada por otro motociclista testigo del hecho, quien alertó a la Policía hasta que finalmente interceptaron el vehículo sobre inmediaciones del Acceso Sur.

El motociclista embestido sufrió golpes y contusiones, aunque se encontraba fuera de peligro. La causa quedó en manos de la UFI de Delitos Especiales, que investiga la mecánica del siniestro y analiza cámaras de seguridad.

El propio Mattar reconoció cuál fue “la infracción más cara” de su vida

Días antes de este último escándalo, Mattar había brindado una extensa entrevista a un medio en la que repasó anécdotas de sus casi 35 años al frente de los Juzgados de Faltas de San Juan. Allí recordó justamente el episodio de 2018 y aseguró que manejar con el carnet vencido fue “la infracción más cara” de su vida.

“Cometí la infracción más cara: manejé con el carnet vencido. Me costó cinco años sin conducir”, sostuvo el magistrado en esa entrevista publicada a comienzos de mayo. “Cometí la infracción más cara: manejé con el carnet vencido. Me costó cinco años sin conducir”, sostuvo el magistrado en esa entrevista publicada a comienzos de mayo.