"El Galgo", tras las rejas: es hincha del Club Libertad Juvenil pero igual robó indumentaria y pelotas

El hecho ocurrió en la sede de Libertad Juvenil en 9 de Julio y fue esclarecido en pocas horas por personal policial. El acusado cuenta con antecedentes.

Un rápido accionar policial permitió esclarecer el robo ocurrido en el Club Libertad Juvenil, en el departamento 9 de Julio, y recuperar la totalidad de los elementos sustraídos. El procedimiento fue llevado adelante por efectivos de la Comisaría 31ª de Las Chacritas, quienes además lograron detener al presunto autor del hecho.

Se trata de un hombre conocido en el ambiente delictivo como “El Galgo” Acosta, oriundo del Loteo Municipal de 9 de Julio y con un amplio prontuario delictivo.

El episodio salió a la luz este 5 de mayo, cuando el utilero de la institución denunció la faltante de indumentaria deportiva -entre pantalones y remeras-, pelotas, herramientas y un parlante, todos elementos de uso cotidiano para el funcionamiento del club.

A partir de la denuncia, el personal policial inició tareas investigativas que incluyeron relevamientos en la zona y recopilación de datos, lo que permitió en pocas horas identificar al sospechoso.

Durante el operativo, los efectivos lograron recuperar todos los objetos robados, los cuales fueron posteriormente reconocidos por el presidente del Club Libertad Juvenil, confirmando su pertenencia a la institución.