    • 5 de mayo de 2026 - 15:37

    "El Galgo", tras las rejas: es hincha del Club Libertad Juvenil pero igual robó indumentaria y pelotas

    El hecho ocurrió en la sede de Libertad Juvenil en 9 de Julio y fue esclarecido en pocas horas por personal policial. El acusado cuenta con antecedentes.

    La indumentaria de Libertad Juvenil recuperada.&nbsp;

    La indumentaria de Libertad Juvenil recuperada. 

    Foto:

    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Un rápido accionar policial permitió esclarecer el robo ocurrido en el Club Libertad Juvenil, en el departamento 9 de Julio, y recuperar la totalidad de los elementos sustraídos. El procedimiento fue llevado adelante por efectivos de la Comisaría 31ª de Las Chacritas, quienes además lograron detener al presunto autor del hecho.

    Leé además

    la mujer que fingio un embarazo de trillizos y estuvo desaparecida mas de 10 dias fue procesada

    La mujer que fingió un embarazo de trillizos y estuvo desaparecida más de 10 días fue procesada

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Juan Darthés recibió un nuevo revés judicial.

    La Justicia de Brasil dejó firme la condena a seis años de prisión para Juan Darthés por abuso sexual contra Thelma Fardin

    Por Redacción Diario de Cuyo

    Se trata de un hombre conocido en el ambiente delictivo como “El Galgo” Acosta, oriundo del Loteo Municipal de 9 de Julio y con un amplio prontuario delictivo.

    El episodio salió a la luz este 5 de mayo, cuando el utilero de la institución denunció la faltante de indumentaria deportiva -entre pantalones y remeras-, pelotas, herramientas y un parlante, todos elementos de uso cotidiano para el funcionamiento del club.

    A partir de la denuncia, el personal policial inició tareas investigativas que incluyeron relevamientos en la zona y recopilación de datos, lo que permitió en pocas horas identificar al sospechoso.

    Durante el operativo, los efectivos lograron recuperar todos los objetos robados, los cuales fueron posteriormente reconocidos por el presidente del Club Libertad Juvenil, confirmando su pertenencia a la institución.

    Acosta fue aprehendido en el lugar y quedó a disposición de la Justicia. En la causa interviene la UFI de Delitos Contra la Propiedad, que avanzará con las actuaciones correspondientes. El rápido esclarecimiento del caso llevó tranquilidad a la comunidad deportiva, que había manifestado preocupación por lo sucedido.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    condenaron a un matrimonio y a su hijo por trata en san juan: todos los detalles del caso

    Condenaron a un matrimonio y a su hijo por trata en San Juan: todos los detalles del caso

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Mañana tiroteo 05/05 no se lo pierdan, escribieron los alumnos que ya quedaron a disposición de la Justicia. 

    "Mañana tiroteo 05/05 no se lo pierdan": detuvieron a un alumno de 19 años por la amenaza en un colegio céntrico

    Por Redacción Diario de Cuyo
    No se revela su rostro ni su identidad para cuidar la integridad física y psicológica de la víctima. 

    San Juan: condenaron a 14 años de cárcel al jornalero acusado de violar a su hija

    Por Redacción Diario de Cuyo
    El detenido por entrar a una estación de Naturgy San Juan en Rivadavia quedó a disposición de Flagrancia. 

    Con un menor, entraron a robar a una estación de Naturgy San Juan y fueron capturados

    Por Redacción Diario de Cuyo