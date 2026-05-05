    • 5 de mayo de 2026 - 15:46

    "Mañana tiroteo 05/05 no se lo pierdan": detuvieron a un alumno de 19 años por la amenaza en un colegio céntrico

    El mensaje que amenazaba sobre un tiroteo fue hallado en un banco de un colegio de Capital. El joven admitió haberlo escrito junto a un menor.

    Mañana tiroteo 05/05 no se lo pierdan, escribieron los alumnos que ya quedaron a disposición de la Justicia.&nbsp;

    "Mañana tiroteo 05/05 no se lo pierdan", escribieron los alumnos que ya quedaron a disposición de la Justicia. 

    Foto:

    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Un preocupante episodio generó alarma en la comunidad educativa de Capital luego de que apareciera una amenaza de tiroteo escrita en un banco del Colegio San Juan Bautista. El hecho fue detectado este 5 de mayo por la mañana en la Escuela Superior Sarmiento, ubicada sobre Avenida Libertador antes de Avenida Alem.

    Leé además

    Cole Tomas Allen, tras ser arrestado.

    El acusado del tiroteo en la cena de corresponsales fue imputado por intento de asesinato del presidente Donald Trump
    Javier Milei le manifestó su apoyo a Donald Trump. 

    Javier Milei condenó el tiroteo en la cena con periodistas a la que asistió Donald Trump en Washington

    Tras el hallazgo del mensaje -que decía “Mañana tiroteo 05/05 no se lo pierdan”- intervino personal de la División Policía Ciclista, comisionado por el sistema Trueno Halcón. La advertencia fue encontrada en el Aula Zoom por preceptores del establecimiento, lo que motivó una rápida actuación de las autoridades.

    La directora del colegio informó que, ante la situación, se procedió a entrevistar a los alumnos del único curso que se encontraba presente a esa hora, convocado para un taller. Las entrevistas se realizaron en grupos reducidos, lo que permitió avanzar en la identificación de los responsables.

    En ese contexto, un joven de 19 años admitió haber realizado la inscripción junto a otro estudiante de 16 años. A partir de esta confesión, se dio inmediata intervención al sistema acusatorio.

    El fiscal Ignacio Achem dispuso que el mayor quede vinculado a un legajo caratulado como “Amenazas”, con intervención de la UFI Genérica. En tanto, el menor fue puesto a disposición del Juzgado Penal de Niñez y Adolescencia, a cargo del juez Carlos Ponce, quien ordenó su traslado al Centro de Admisión y Derivación (CAD).

    El caso generó preocupación, aunque la rápida intervención permitió descartar una situación de riesgo inminente y avanzar con las actuaciones judiciales correspondientes.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    Cole Tomas Allen, fue quien inició el tiroteo en la cena a la que asistió Trump. Tiene 31 años y es oriundo de Torrance, California.

    Tiroteo en la cena de Donald Trump: quién es el hombre que inició la balacera en el hotel Washington Hilton

    tension en eeuu: donald trump dijo que todo esta bajo control en la cena que termino con tiroteo, evacuados y un detenido

    Tensión en EEUU: Donald Trump dijo que "todo está bajo control" en la cena que terminó con tiroteo, evacuados y un detenido

    la mujer que fingio un embarazo de trillizos y estuvo desaparecida mas de 10 dias fue procesada

    La mujer que fingió un embarazo de trillizos y estuvo desaparecida más de 10 días fue procesada

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Juan Darthés recibió un nuevo revés judicial.

    La Justicia de Brasil dejó firme la condena a seis años de prisión para Juan Darthés por abuso sexual contra Thelma Fardin

    Por Redacción Diario de Cuyo