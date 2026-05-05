"Mañana tiroteo 05/05 no se lo pierdan": detuvieron a un alumno de 19 años por la amenaza en un colegio céntrico

El mensaje que amenazaba sobre un tiroteo fue hallado en un banco de un colegio de Capital. El joven admitió haberlo escrito junto a un menor.

"Mañana tiroteo 05/05 no se lo pierdan", escribieron los alumnos que ya quedaron a disposición de la Justicia.

Un preocupante episodio generó alarma en la comunidad educativa de Capital luego de que apareciera una amenaza de tiroteo escrita en un banco del Colegio San Juan Bautista. El hecho fue detectado este 5 de mayo por la mañana en la Escuela Superior Sarmiento, ubicada sobre Avenida Libertador antes de Avenida Alem.

Tras el hallazgo del mensaje -que decía “Mañana tiroteo 05/05 no se lo pierdan”- intervino personal de la División Policía Ciclista, comisionado por el sistema Trueno Halcón. La advertencia fue encontrada en el Aula Zoom por preceptores del establecimiento, lo que motivó una rápida actuación de las autoridades.

La directora del colegio informó que, ante la situación, se procedió a entrevistar a los alumnos del único curso que se encontraba presente a esa hora, convocado para un taller. Las entrevistas se realizaron en grupos reducidos, lo que permitió avanzar en la identificación de los responsables.

En ese contexto, un joven de 19 años admitió haber realizado la inscripción junto a otro estudiante de 16 años. A partir de esta confesión, se dio inmediata intervención al sistema acusatorio.

El fiscal Ignacio Achem dispuso que el mayor quede vinculado a un legajo caratulado como “Amenazas”, con intervención de la UFI Genérica. En tanto, el menor fue puesto a disposición del Juzgado Penal de Niñez y Adolescencia, a cargo del juez Carlos Ponce, quien ordenó su traslado al Centro de Admisión y Derivación (CAD).