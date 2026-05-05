San Juan: condenaron a 14 años de cárcel al jornalero acusado de violar a su hija

El tribunal integrado por los jueces Alberto Caballero, Flavia Allende y Eugenio Barbera condenó este martes a 14 años de prisión efectiva al jornalero acusado de violar a su hija adolescente . El fallo fue por unanímidad y cerró un proceso de alta sensibilidad en San Juan .

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Pese a la contundencia de los hechos denunciados, la pena final resultó ser menor a los 24 años que había solicitado originalmente la fiscalía, representada por la UFI ANIVI.

En la lectura de la sentencia, el tribunal decidió modificar la calificación legal del caso. El hombre fue condenado por el delito de abuso sexual con acceso carnal agravado por el vínculo continuado.

Si bien la escala penal para esta figura permitía un máximo de hasta 20 años de cárcel, los magistrados fijaron la pena en 14 años. La decisión se tomó tras evaluar los alegatos presentados este lunes, donde la fiscal Ingrid Schott había ratificado que los ataques ocurrieron en al menos cuatro oportunidades durante agosto de 2024.

Antes de que se diera a conocer el veredicto, el imputado —cuya identidad se mantiene en reserva para proteger a la víctima— hizo uso de su derecho a decir las últimas palabras. Frente a los jueces, el jornalero de 40 años reiteró su inocencia de forma tajante y aseguró que "confiaba en la justicia", a pesar de las pericias y testimonios que lo incriminaban.

Los hechos que lo llevaron a la cárcel

La reconstrucción fiscal determinó que los ultrajes se produjeron en una habitación al fondo de la casa de la abuela paterna, donde el hombre residía.

La defensa, ejercida por María Filomena Noriega, había solicitado la absolución o una pena mínima por "abuso sexual simple", argumentando que la denuncia era motivada por conflictos económicos. Sin embargo, el tribunal dio crédito al testimonio de la adolescente, el cual fue calificado por la fiscalía como "contundente y apoyado en pericias profesionales".

El ahora condenado continuará alojado en el Servicio Penitenciario Provincial, donde cumplía prisión preventiva desde agosto de 2025.