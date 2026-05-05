    • 5 de mayo de 2026 - 11:55

    La UTA San Juan se declaró en estado de alerta por falta de pagos a los choferes

    El gremio denunció incumplimientos salariales y advirtió que podría avanzar con medidas gremiales si no hay respuestas inmediatas.

    Red Tulum.

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    La UTA San Juan adherirá al paro de la CGT: no habrá servicio de colectivos este jueves en la provincia
    La UTA San Juan adherirá al paro de la CGT: no habrá servicio de colectivos este jueves en la provincia

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La Unión Tranviarios Automotor (UTA) seccional San Juan declaró el estado de alerta ante la falta de pago de diferencias salariales y la incertidumbre respecto a los haberes de abril, en el marco de un conflicto con la Cámara Empresaria ATAP.

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    A través de un comunicado difundido este lunes, el gremio informó que lleva más de un mes manteniendo reuniones con el sector empresario para reclamar el pago de las diferencias correspondientes a enero y febrero. Según indicaron, incluso ya se encuentra vencido el plazo para abonar lo adeudado del primer mes del año.

    La situación se agravó luego de que, según la UTA, desde la cámara empresarial manifestaran que no podrían afrontar el pago de los salarios de abril conforme a las escalas vigentes, argumentando falta de asistencia por parte del Estado provincial. Desde el sindicato remarcaron que este escenario es ajeno a los trabajadores.

    Ante este panorama, la organización sindical advirtió que, de no obtener respuestas en lo inmediato, avanzará con una denuncia formal ante el Ministerio de Trabajo de la Nación, al tratarse de un acuerdo salarial de carácter nacional.

    Asimismo, no descartaron la implementación de medidas de fuerza en caso de persistir los incumplimientos. “Se tomarán las medidas gremiales que sean necesarias para garantizar los derechos de los trabajadores”, señalaron. Finalmente, desde la conducción local llamaron a la unidad del sector en un contexto que calificaron como “difícil”, tanto a nivel provincial como nacional.

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