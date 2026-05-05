    • 5 de mayo de 2026 - 13:21

    Vapeadores: tras la comercialización libre un especialista de San Juan advierte sobre los efectos en la salud

    El neumonólogo Marzio Meglioli repasó los daños que provoca el uso de vapeadores, tras la decisión de Nación de habilitar su uso y comercialización.

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    Por Celeste Roco Navea

    Durante el inicio de semana, a través de una resolución conjunta de los ministerios de Economía y Salud, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) y la Jefatura de Gabinete, se habilitó la comercialización de vapeadores, bolsitas de nicotina y dispositivos de tabaco calentado, entre otros, siempre que estén “debidamente registrados”. Ante este escenario, el médico neumonólogo de San Juan Marzio Meglioli hizo un repaso con DIARIO DE CUYO sobre los riesgos que producen los vapeadores en la salud, ya que hay quienes sostienen que son más saludables e inofensivos que los cigarrillos tradicionales.

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    Conforme explicó el especialista, son varios los daños que se ven en el organismo por el consumo de vapeadores, e incluso aun se están desarrollando investigaciones sobre los efectos. Si bien el inhalar vapor no es nocivo, lo que resulta dañino son los químicos que se le agregan a los aparatos que ingresan luego al organismo.

    Los tres principales problemas de salud asociados al vapeador

    El doctor Meglioli detalló que el uso de vapeador produce enfermedades pulmonares al igual que el cigarrillo, siendo ambos dañinos en el mismo nivel. “Hay nuevas patologías que se están definiendo, producidas por el vaper”, destacó el profesional.

    Otro de los problemas que presenta el consumo de tabaco bajo esta modalidad es una mayor adherencia al vicio. Sobre este punto, Meglioli detalló: “Es uno de los grandes motivos por los cuales no se autorizaba la comercialización. Produce mayor adherencia al vicio, está demostrado, incluso cuando se vuelve al cigarro luego del vaper se fuma más”.

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    El tercer problema es creer que es inofensivo, que será más “saludable” que un cigarrillo tradicional, cuando en realidad está demostrado que produce Epoc y tiene la misma incidencia que el cigarrillo, ya que los compuestos químicos que se utilizan para vapear tienen sustancias como alquitrán y nicotina. “Por eso produce cierto placer vapear”, remarcó Meglioli.

    Los riesgos de ser fumador pasivo de vaper

    Cada vez que se habla sobre el consumo de tabaco, puntualmente de cigarrillo, se hace foco en el fumador pasivo, es decir, aquella persona que no consume de manera directa, pero comparte ambiente cerrado con un fumador, estando expuesta a los humos tóxicos. Con el vaper sucede lo mismo, el rol del fumador pasivo también se expone a problemas de salud solo por estar en contacto con el vapor.

    Meglioli detalló que es importante tener esto en cuenta, ya que hay un sector de la población que no considera los daños o ignora los mismos, por lo que procede a fumar en espacios cerrados como oficinas o similar, con el argumento de ser un humo inofensivo. “Es importante tener en cuenta que tiene un grado de toxicidad para el fumador pasivo, menor que el activo, pero aun así es dañino”, indicó el profesional.

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    Preocupación por el consumo en adolescentes, donde se instala la moda peligrosa de vapear

    Con la habilitación de la comercialización de los vaper, a los que actualmente existen en el mercado se sumarán más diseños, modelos, y accesorios para este tipo de artefactos. La preocupación radica en el consumo en adolescentes, debido a que hay un sector que comienza a consumir tabaco desde corta edad, utilizando vapeadores.

    En la encuesta sobre consumo de sustancias en estudiantes secundarios de 2025, la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación (Sedronar) —organismo en la órbita del Ministerio de Salud— incluyó por primera vez el uso de cigarrillos electrónicos y vapeadores en estudiantes secundarios (gestión pública y privada). El 35,5% de los menores de 13, 15 y 17 años dijo consumir cigarrillos electrónicos.

    Ese resultado coincide con otro relevamiento del Centro de Estudios de Estado y Sociedad (Cedes) en chicos y adolescentes de entre 12 y 17 años de cuatro ciudades en el país: el 36,7% había usado cigarrillos electrónicos.

    “La edad de inicio de consumo ha disminuido. Antes era entre los 16 y los 18 años. Ahora bajó a los 14. En los adolescentes el inicio de consumo con vaper es más visto como una moda, siendo la puerta de entrada para el cigarrillo”, destacó Meglioli.

    Ante estas situaciones la advertencia está sobre la compra de estos artefactos. El fumar es nocivo en todas sus formas, sin haber ninguna que sea menos dañina que otra.

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