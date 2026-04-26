Tiroteo en la cena de Donald Trump: quién es el hombre que inició la balacera en el hotel Washington Hilton

Luego del tiroteo durante la cena de periodistas a la que asistió Donald Trump, su esposa y varios funcionarios del Gobierno estadounidense, trascendieron los primeros datos sobre el hombre que abrió fuego en un pasillo del hotel Washington Hilton. El detenido se llama Cole Tomas Allen, tiene 31 años y es oriundo de Torrance, California.
Así lo informó la agencia de noticias Associated Press, además, se conoció que estudió ingenieria y se graduó en el Instituto Tecnológico de California, también conocido como Caltech.
De acuerdo a su perfil de LinkedIn, realizó una maestría en Ciencias de la Computación en la Universidad Estatal de California, Dominguez Hills, y obtuvo una beca de investigación en la NASA durante sus estudios en 2014.
En la última actualización de su cuenta personal señaló que era desarrollador de videojuegos independiente y ejercía como profesor en una empresa de tutorías privadas con sede en Estados Unidos, llamada C2 Education. Además, trascendió que en el 2024 fue calificado como “tutor del mes” por sus buenas labores.
Un jefe policial informó a la prensa que Allen era huésped del hotel, lo que explica cómo hizo para ingresar al recinto. Sin embargo, hasta el momento no se sabe cuál era su objetivo principal.
El presidente estadounidense Donald Trump comunicó a través de sus redes sociales que el tirador quedó bajo custodia y divulgó una imagen del hombre retenido en el suelo por los agentes de seguridad.
“Todo está bajo control”, afirmó el mandatario en una rueda de prensa posterior al episodio, y añadió que el detenido tenía “varias armas”. Además, lo describió como un “lobo solitario” y aseguró que es una persona “muy enferma”.
En esa línea, Trump también señaló que el agresor atacó desde una distancia de 45 metros. “Estaba muy lejos de la habitación. Era una habitación muy segura”, expresó.
Por otra parte, un video que publicó Trump muestra el momento en el que comenzó el ataque. Las imágenes fueron registradas por una cámara de seguridad, donde se puede ver a un grupo de agentes de seguridad reunidos en un pasillo del hotel.
Inmediatamente después, se puede ver a un hombre corriendo a toda velocidad con un arma en la mano con dirección al salón del evento. En cuestión de segundos, los policias activaron el protocolo de seguridad y empuñaron sus armas para reducir al agresor.
Uno de los efectivos recibió un disparo a quemarropa por el agresor, por lo que fue trasladado de urgencia al hospital, donde determinaron que se encuentra en buen estado de salud ya que utilizaba un chaleco antibalas al momento del ataque.
Allen está en observación en un hospital local, de acuerdo a lo que informó la alcaldesa de Washington D.C., Muriel Bowser. Además, se dio a conocer que enfrentará dos cargos en la Justicia tras el incidente.