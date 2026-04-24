Fuerte respuesta de la canciller del Reino Unido a EE.UU.: "Las Islas Malvinas son británicas"

La canciller británica, Yvette Cooper, salió a responder rápidamente a las versiones de que Estados Unidos le quitará el apoyo en las Islas Malvinas por no cooperar en la guerra contra Irán.

Documentos filtrados señalan que Estados Unidos evalúa dejar de apoyar la postura británica sobre las Islas Malvinas

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“Las Islas Malvinas son británicas: la soberanía reside en el Reino Unido, y la autodeterminación reside en los isleños”, escribió en su cuenta de la red social X (exTwitter).

Las declaraciones de Cooper llegan poco después de que la agencia internacional Reuters filtrara un informe, que sería del Pentágono, donde se barajan distintas alternativas para “castigar” a los países que integran la OTAN.

En ese sentido, la canciller británica se mostró cercana a la posición de Stephen Doughty , miembro del Parlamento: "Como dijo Stephen Doughty en el Parlamento esta semana una vez más, n uestro compromiso con las Malvinas es inquebrantable".

Unas horas antes, un portavoz del gobierno británico declaró en la misma línea: " La soberanía sobre las Falkland sigue estando en manos del Reino Unido y la autodeterminación es fundamental", afirmó.

Según informó la agencia internacional ANSA, el portavoz trató de no referirse a la información que dio este viernes la agencia Reuters sobre una posible medida de Estados Unidos contra los países que integran la OTAN.

Fue en ese sentido que evitó responderle directamente al gobierno de Donald Trump, pero fue tajante al explicar la postura que mantiene el Reino Unido sobre las Islas Malvinas.

“Nuestra postura sobre las Falkland no podría ser más clara, firme e inmutable. La soberanía pertenece al Reino Unido y la autodeterminación es fundamental”, remarcó.

A su vez, hizo hincapié en la postura de los isleños: “Han votado en el pasado de forma abrumadora a favor de mantener su estatus de territorio británico de ultramar, y siempre hemos apoyado su derecho a la autodeterminación”.

Por qué EE.UU. evalúa quitarle su apoyo al Reino Unido por las Islas Malvinas

Según la agencia Reuters, el gobierno de Estados Unidos evalúa dar un giro en sus vínculos diplomáticos y quitarle el apoyo al Reino Unido por las Islas Malvinas.

La agencia internacional informó que esta medida sería parte de una serie de alternativas que evalúa el Pentágono para “castigar” a los países que integran la OTAN por no apoyar la guerra contra Irán.

La crítica de Estados Unidos a los países de la OTAN está centrada en que no le permiten conceder los derechos de acceso, base y sobrevuelo para mantener el conflicto bélico en Medio Oriente.

En ese contexto, Reuters reveló un correo electrónico en el que el Pentágono evalúa diferentes medidas que puedan funcionar como “sanción” contra los países que forman parte de la alianza.

El secretario de prensa del Pentágono, Kingsley Wilson, declaró: “Como ha dicho el presidente Trump, a pesar de todo lo que Estados Unidos ha hecho por nuestros aliados de la OTAN, ellos no han estado ahí para nosotros”.

“El Departamento de Guerra se asegurará de que el presidente cuente con opciones creíbles para garantizar que nuestros aliados dejen de ser un tigre de papel y, en su lugar, cumplan con su parte. No tenemos más comentarios sobre ninguna deliberación interna al respecto”, dijo Wilson.

Según una fuente que habló con la agencia bajo anonimato, las opciones políticas esbozadas en el correo electrónico tendrían por objeto enviar una señal contundente a los aliados de la OTAN con el objetivo de “disminuir la sensación de privilegio entre los europeos”.

El memorándum también incluye la opción de reconsiderar el apoyo diplomático de Estados Unidos a las “posesiones imperiales” europeas de larga data, como las Islas Malvinas.