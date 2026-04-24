    • 24 de abril de 2026 - 09:33

    Documentos filtrados señalan que Estados Unidos evalúa dejar de apoyar la postura británica sobre las Islas Malvinas

    Donald Trump analiza dejar de respaldar la soberanía británica sobre las Islas Malvinas ante las tensiones por el conflicto en Medio Oriente

    El reclamo por Malvinas volvió al debate en medios internacionales. &nbsp;

    El reclamo por Malvinas volvió al debate en medios internacionales.

     

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    Una filtración de documentos internos del Pentágono reveló que la administración de Donald Trump analiza retirar el respaldo diplomático tradicional a la soberanía del Reino Unido sobre las Islas Malvinas.

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    La medida, que surge como una posible represalia ante la negativa de Londres de sumarse a las operaciones militares contra Irán, podría significar un cambio histórico en la relación bilateral y un guiño hacia el reclamo de soberanía de la Argentina.

    Según supo la Agencia Noticias Argentinas, la información —originalmente difundida por la agencia Reuters— detalla que Washington evalúa reconsiderar su posición sobre las llamadas “posesiones imperiales” europeas. En este contexto, el apoyo a la administración británica en el archipiélago del Atlántico Sur estaría bajo revisión como parte de una serie de sanciones diplomáticas contra el gobierno del primer ministro Keir Starmer, a quien Trump ha criticado duramente por su renuncia a participar en el conflicto en Medio Oriente.

    Actualmente, el Departamento de Estado de los Estados Unidos reconoce formalmente la administración de facto del Reino Unido pero admite la existencia de la reivindicación argentina.

    Este posible viraje en la política exterior estadounidense coincide con un momento de máxima sintonía entre la Casa Blanca y el gobierno de Javier Milei. Esta semana, al concluir su visita al país, el subsecretario de Estado para temas de Seguridad Internacional, Thomas G. DiNanno, elogió el “compromiso de Argentina para enfrentar el terrorismo respaldado por Irán” y anticipó una ampliación en la asistencia de equipamiento militar, ciberdefensa y adiestramiento para las fuerzas locales.

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