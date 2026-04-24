Nuevo bombardeo ruso en sur de Ucrania: al menos dos muertos y 14 heridos

Las autoridades de emergencia dieron los detalles de las víctimas fatales tras el bombardeo.

Al menos dos personas murieron y 14 resultaron heridas tras una ola de ataques rusos durante la madrugada de este viernes en Odesa, al sur de Ucrania, según reportaron este viernes los servicios de emergencia de la región. Los socorristas informaron que los bombardeos alcanzaron tanto viviendas como infraestructura civil, y detallaron que drones impactaron en dos edificio de dos plantas.

“En uno de los lugares, dos personas recibieron atención médica en el acto; en otro, una mujer fue hospitalizada; la información sobre las víctimas aún se está esclareciendo”, escribió el jefe de la administración regional, Serhiy Lysak, tras el ataque.

Horas más tarde, el impacto de un dron ruso contra un edificio residencial de tres plantas en Odesa provocó la destrucción de varios apartamentos y un incendio, dejando seis personas heridas, según informó el Servicio Estatal de Emergencias.

Además, otros dos edificios de dos plantas quedaron destruidos. Los rescatistas lograron sacar a una persona de uno de esos inmuebles y evacuaron a 20 residentes, incluidos dos menores; en ese lugar, siete personas sufrieron heridas.

image En otro de los edificios afectados, dos personas perdieron la vida y una más resultó herida. Un total de 16 residentes fueron evacuados de ese inmueble. “En total, dos personas fallecieron y catorce resultaron heridas a consecuencia del ataque ruso. Se están llevando a cabo labores para mitigar las consecuencias. Se está esclareciendo la información”, detalló el Servicio Estatal de Emergencias en sus redes sociales. La ciudad, objetivo habitual de los ataques rusos, había registrado nueve víctimas fatales el pasado 16 de abril en otro ataque de las tropas rusas.