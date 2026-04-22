Detuvieron a otro argentino por racismo en Brasil: insultó a una trabajadora de un supermercado

José Luis Haile, de 67 años, quedó con prisión preventiva. Lo denunció otro cliente argentino al escuchar un insulto racista contra una trabajadora.

Después del escándalo con la abogada Agostina Páez, otro argentino quedó detenido en Río de Janeiro acusado de racismo. El hombre fue identificado como José Luis Haile, de 67 años, y se encuentra con prisión preventiva.

El escándalo se originó en la fila del supermercado Mundial, en Copacabana, cuando Haile se quejó por demoras en la caja con una trabajadora de aplicaciones que estaba retirando cuatro pedidos para delivery.

El argentino mandó a callar un par de veces a Samara Rodrigues de Lima (23), como se llama la trabajadora que estaba buscando los pedidos. Ella le reclamó que no la callara, a lo que él contestó dos veces con la expresión "negra puta".

El episodio ocurrió el lunes. Fue otro argentino quien denunció lo sucedido. Haile fue arrestado y, en una audiencia judicial que se llevó a cabo el martes, se le dictó prisión preventiva.

Haile reside en Brasil desde hace dos años.