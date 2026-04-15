Agostina Páez sumó una nueva denuncia: su exnovio la demandó por robarle el auto

A la abogada que estuvo presa y demorada en Brasil por injuria racial la acusan por no haberle devuelto un coche que supuestamente sería de la expareja, con el cual convivió tres años.

La abogada santiagueña Agostina Páez suma un nuevo frente judicial, esta vez en la provincia de Santiago del Estero. A poco más de diez días de haber regresado de Brasil, donde permaneció casi tres meses detenida por un episodio de injuria racial en Río de Janeiro, fue denunciada por su ex pareja, Javier Zanoni, quien la acusa de no haber devuelto un automóvil tras la ruptura de la relación.

La presentación judicial fue realizada en la ciudad de La Banda e incluye cargos por retención indebida y abuso de confianza. Según el denunciante, durante los tres años de convivencia le habría prestado a Páez un Citroën Cactus, vehículo que —afirma— nunca le fue restituido pese a reiterados reclamos.

De acuerdo con sus representantes legales, los abogados Elizabeth Maldonado y Franco Garnica, se realizaron múltiples intentos para recuperar el rodado, tanto de manera personal como a través de comunicaciones telefónicas y mensajes. Incluso, señalaron que enviaron una carta documento solicitando la devolución voluntaria del vehículo, sin obtener respuesta.

“Le enviamos una carta documento para que haga la entrega voluntaria del vehículo y no hubo ningún tipo de respuesta”, aseguró Maldonado en declaraciones a medios locales. Además, indicó que el denunciante decidió esperar debido a la situación judicial que atravesaba Páez en Brasil, aunque ya había solicitado previamente la restitución “de buenas maneras”.

Sin embargo, allegados a Páez rechazan la acusación y sostienen una versión completamente distinta. Según indicaron, el vehículo habría sido adquirido en 2024 por la familia de la abogada, tras finalizar sus estudios en Córdoba, y habría sido puesto a nombre de Zanoni como parte de un acuerdo interno. En ese contexto, aseguran que la denuncia respondería a conflictos personales derivados de la ruptura de la relación.