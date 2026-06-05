La cuenta oficial del Indio Solari confirmó que el velatorio será el sábado: "Gracias por el amor y la paciencia"

Desde que se conoció la triste noticia los fanáticos del Indio Solari salieron a las calles para homenajear al artista. Ahora tendrán un lugar para congregarse.

El Indio Solari murió este viernes 5 de junio a los 77 años en su hogar de Parque Leloir. La noticia golpeó de lleno a los fanáticos de Patricio Rey y los Redonditos de Ricota y a los seguidores de su carrera solista. Horas después de conocerse su fallecimiento, la cuenta oficial de Instagram @indiosolarioficial confirmó que la despedida del cantante tendrá lugar este sábado 6 de junio.

El lugar exacto y el horario aún no fueron precisados, aunque el comunicado aclaró que el acto no se realizará en Parque Leloir, donde Solari pasó sus últimos años. “Tan pronto esté asegurada la hora a partir de la cual se desarrollará, y también el lugar, se los haremos saber”, indica el mensaje, que cierra con una frase dirigida a los fanáticos: “Gracias por el amor y la paciencia.”

La reacción en redes fue inmediata. La publicación acumuló 141.000 “Me gusta” en aproximadamente una hora, con cientos de comentarios que inundaron la cuenta oficial. Los fanáticos dejaron mensajes de despedida: “No lo puedo creer todavía, salí del médico con angustia en el pecho y lágrimas en los ojos, tu música me dio ganas de vivir”, escribió uno. “Este asunto está ahora y para siemPRe en tus manos, INDIO”, sumó otro. Un músico que también dejó su mensaje pidió “respeto a la familia y paciencia para poder despedirlo”.

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Cuatro horas después de que se conoció la noticia, la cuenta oficial del Indio Solari en Instagram publicó el mensaje que sus seguidores temían leer: “La noticia más triste, esa que hubiésemos querido no dar nunca, es cierta.” Con esas palabras, el entorno del músico confirmó su muerte y abrió un duelo colectivo que ya se sentía tanto en las redes como en las afueras de su casa de Parque Leloir, en la localidad de Ituzaingó, donde falleció a los 77 años este viernes 5 de junio.