    • 5 de junio de 2026 - 19:31

    La cuenta oficial del Indio Solari confirmó que el velatorio será el sábado: "Gracias por el amor y la paciencia"

    Desde que se conoció la triste noticia los fanáticos del Indio Solari salieron a las calles para homenajear al artista. Ahora tendrán un lugar para congregarse.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

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    Los mensajes más conmovedores de sus colegas para El Indio Solari

    El lugar exacto y el horario aún no fueron precisados, aunque el comunicado aclaró que el acto no se realizará en Parque Leloir, donde Solari pasó sus últimos años. “Tan pronto esté asegurada la hora a partir de la cual se desarrollará, y también el lugar, se los haremos saber”, indica el mensaje, que cierra con una frase dirigida a los fanáticos: “Gracias por el amor y la paciencia.”

    La reacción en redes fue inmediata. La publicación acumuló 141.000 “Me gusta” en aproximadamente una hora, con cientos de comentarios que inundaron la cuenta oficial. Los fanáticos dejaron mensajes de despedida: “No lo puedo creer todavía, salí del médico con angustia en el pecho y lágrimas en los ojos, tu música me dio ganas de vivir”, escribió uno. “Este asunto está ahora y para siemPRe en tus manos, INDIO”, sumó otro. Un músico que también dejó su mensaje pidió “respeto a la familia y paciencia para poder despedirlo”.

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    Cuatro horas después de que se conoció la noticia, la cuenta oficial del Indio Solari en Instagram publicó el mensaje que sus seguidores temían leer: “La noticia más triste, esa que hubiésemos querido no dar nunca, es cierta.” Con esas palabras, el entorno del músico confirmó su muerte y abrió un duelo colectivo que ya se sentía tanto en las redes como en las afueras de su casa de Parque Leloir, en la localidad de Ituzaingó, donde falleció a los 77 años este viernes 5 de junio.

    El texto, firmado con la consigna histórica “Graciosos y Valientes”, habla en nombre de su compañera Virginia, su hijo Bruno y su pequeño entorno. “Nuestro amado Indio —su cuerpo, su manifestación física— ya no está. No hay forma de expresar nuestro dolor, ni hace falta: es el mismo que sienten ustedes”, dice el posteo, que en minutos acumuló miles de “Me gusta”.

    El comunicado anticipó que la despedida familiar se haría en la intimidad y prometió informar dónde se realizaría el acto público. “Mientras tanto, lloremos como corresponde, escuchemos sus canciones y, sobre todo, cuidémonos entre nosotros, como él nos enseñó”, cerró el mensaje. Se realizará una autopsia por protocolo para determinar la causa de muerte.

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