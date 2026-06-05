Mercado Libre vende medicamentos con receta: el paso a paso para comprarlos y cómo pedir reintegros

Mercado Libre permite ahora comprar medicamentos bajo receta desde su plataforma, de forma 100% online y con la posibilidad de solicitar el reintegro de parte del valor a la obra social o prepaga.

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Hacerlo es sencillo y solo requiere unos pasos: lógicamente, uno de los aspectos fundamentales es tener la receta en un formato digital , para poder subirla a la app antes de terminar la compra.

"Ahora podés comprar con receta" , reza el cartel en la sección " Farmacia " de Mercado Libre. Allí detalla que es posible buscar el medicamento recetado y, antes de pagar, subir la prescripción para poder pedir luego el reintegro de la obra social o prepaga.

"Buscá tu medicamento, subí tu receta antes de pagar y esperá la validación del farmacéutico", señala el texto en el sitio web.

Para encontrar los medicamentos, agrega, hay que buscar "el nombre del medicamento (principio activo o marca) o navegar por la categoría Medicamentos con Receta".

"En nuestra plataforma no estarán disponibles ofertas de medicamentos de expendio legalmente restringido, de expendio bajo receta archivada, así como tampoco aquellos que requieran condiciones especiales de refrigeración (independientemente de su condición de venta)", agrega el sitio, en otra de las aclaraciones.

"En la ficha técnica de cada publicación encontrarás indicada la condición de venta del medicamento", subraya.

Por el momento, es posible comprar medicamentos bajo receta en Mercado Libre en la Ciudad de Buenos Aires.

En tanto, al referirse al reintegro de un porcentaje del valor del medicamento, como ocurre en las farmacias, desde Mercado Libre aclararon: "Abonarás el medicamento a su valor de venta indicado en la publicación. De todas formas, muchas obras sociales y empresas de medicina prepaga tienen procesos para reintegrar los descuentos en las compras de medicamentos recetados, presentando factura de compra y receta médica. Revisá el sitio web de tu obra social o empresa de medicina prepaga o contactate con ellos para poder aplicar este beneficio".

Cómo comprar medicamentos bajo receta en Mercado Libre, paso a paso

image Para comprar medicamentos en Mercado Libre, hay que subir la receta

Es así que para comprar medicamentos bajo receta en Mercado Libre hay que seguir solo unos pasos:

El medicamento se puede hallar desde el buscador o en la sección "Farmacia"

Allí incluso se pueden buscar según sus funciones: "Respiratorios y antigripales", "dolores y musculares" y "digestivos", entre otros

Revisá que la marca o principio activo coincidan con tu receta

Si tenés dudas, usá la sección "Preguntar a un farmacéutico".

Adjuntá la receta antes de pagar

La farmacia la revisará para despachar tu medicamento.

Pedí el reintegro presentando la factura

Descargala desde el detalle de la compra. El reintegro depende de tu obra social.

El medicamento puede llegar a domicilio en horas o el día siguiente.

La polémica detrás de la venta de medicamentos en Mercado Libre

Lo concreto es que, más allá de la comodidad que puede representar comprar medicamentos por Mercado Libre, la alternativa no deja de estar exenta de polémica. Sucede que el Sindicato Argentino de Farmacéuticos y Bioquímicos (SAFYB) denunció que Mercado Libre continúa comercializando remedios pese a que una medida judicial suspendió esa práctica tras el amparo presentado contra el DNU 70/2023.

El gremio apuntó directo contra la plataforma de comercio electrónico más grande de la región, tal como sostiene el sitio EconomiaSustentable.com. Según el sindicato, Mercado Libre permite operaciones que no cuentan con autorización legal mientras la Justicia analiza la cuestión de fondo.

La denuncia se produce en un momento crítico. Casi la mitad de los argentinos consume algún tipo de fármaco sin indicación profesional, según estudios sanitarios. La automedicación creció sostenidamente en los últimos años y especialistas la vinculan con mayores riesgos sanitarios, desde problemas gástricos hasta resistencia bacteriana.

En tanto, fuentes de la compañía respondieron al reclamo del gremio: "La venta online de medicamentos con receta está regulada y trabajamos dentro del marco legal. Las farmacias que operan en la plataforma están habilitadas por la Agencia de Control Gubernamental de CABA y el Ministerio de Salud de la Nación y lo hacen bajo el Decreto 1024/2024. Esta norma está vigente y expresamente habilita la venta y entrega de medicamentos por canales electrónicos".

El conflicto se desarrolla en un escenario marcado por el crecimiento del comercio electrónico, el aumento sostenido del precio de los medicamentos y la expansión de prácticas de consumo sin supervisión profesional.

Qué dice la medida judicial que prohibió la venta digital de remedios

La discusión comenzó con la publicación del DNU 70/2023 impulsado por el Gobierno nacional. De acuerdo con EconomiaSustentable.com, ese decreto introdujo modificaciones en distintos sectores de la economía, incluido el farmacéutico.

Entre los cambios aparecía la posibilidad de avanzar sobre nuevas modalidades de comercialización digital de medicamentos. Esa habilitación generó una reacción inmediata del sector farmacéutico tradicional.

El SAFYB presentó un amparo judicial que derivó en la suspensión de esa habilitación hasta que exista una resolución definitiva sobre la cuestión de fondo. Según el sindicato, mientras la causa permanezca abierta, la venta online de medicamentos continúa suspendida.

Marcelo Peretta, secretario general del SAFYB, aseguró que distintas plataformas continúan ofreciendo medicamentos de venta libre y bajo receta pese a la medida judicial. "Metimos un amparo frenando el DNU 70/23 que autorizaba la venta online de medicamentos. Hasta tanto la Justicia no lo resuelva, está prohibido", sostuvo el dirigente sindical.

La normativa argentina establece reglas claras. Los medicamentos deben ser dispensados en farmacias habilitadas y bajo control profesional farmacéutico. La Ley 16.463 y el decreto reglamentario 9.763/1964 determinan las condiciones de comercialización y clasificación según la condición de venta de cada producto.

En el caso de los medicamentos bajo receta, la dispensa requiere prescripción médica y control farmacéutico obligatorios. Para los productos de venta libre, la legislación establece que deben comercializarse en farmacias habilitadas.

El SAFYB sostiene que ninguna plataforma de comercio electrónico se encuentra autorizada actualmente para vender medicamentos de manera online mientras continúe vigente la suspensión judicial del DNU 70/2023.

Lo concreto es que, pese al reclamo del Sindicato de farmacéuticos y la polémica, Mercado Libre continúa vendiendo medicamentos bajo receta en su plataforma. Una alternativa para quienes quieran comprar remedios sin salir de sus casas y recibirlos en cuestión de horas.