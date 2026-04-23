Guerra en Medio Oriente: Trump confirmó que no estableció una fecha límite para el fin de la tregua con Irán

La Casa Blanca negó versiones sobre un ultimátum de tres a cinco días para que Teherán presente una propuesta de paz y reivindicó la continuidad del bloqueo naval en el estrecho de Ormuz.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó este miércoles que no estableció una fecha límite para el fin de la tregua con Irán, en medio de un conflicto que ya transita su séptima semana. La decisión fue comunicada en una entrevista con Fox News, donde el mandatario buscó despejar versiones sobre un supuesto ultimátum de entre tres y cinco días para alcanzar un acuerdo de paz.

Qué pasó, quiénes están involucrados, cuándo y dónde: Trump sostuvo que su gobierno mantendrá el alto el fuego sin plazos definidos, mientras continúa la presión diplomática y militar sobre Teherán, especialmente a través del bloqueo naval en el estrecho de Ormuz, un punto estratégico para el comercio global de petróleo. La medida forma parte de la estrategia estadounidense para forzar una propuesta unificada por parte de Irán y avanzar en negociaciones.

En ese contexto, el mandatario fue categórico: “No hay marco temporal”, y agregó: “No existe presión de tiempo” para cerrar el conflicto. Además, negó que su postura esté influenciada por el calendario político interno: “Dicen que quiero terminar esto por las elecciones, no es cierto”, afirmó, al tiempo que aseguró que su objetivo es “un buen acuerdo para el pueblo estadounidense”.