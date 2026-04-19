    • 19 de abril de 2026 - 19:32

    Trump anunció que EEUU atacó y tomó el control de un barco iraní que intentaba cruzar el Golfo de Omán

    El presidente republicano Donald Trump publicó en las redes sociales cómo fue la maniobra y dijo que la tripulación iraní se negó a obedecer.

    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump aseguró que EEUU tomó el control de un barco iraní que intentaba cruzar el Golfo de Omán

    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump aseguró que EEUU tomó el control de un barco iraní que intentaba cruzar el Golfo de Omán

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    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que atacó y tomó el control de un barco iraní que intentaba cruzar el Golfo de Omán. En un mensaje en redes sociales, el mandatario describió la maniobra y dijo que la tripulación iraní se negó a obedecer. “Tenemos la custodia total del buque y estamos investigando su carga”, señaló.

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    "Hoy, un barco de carga con bandera iraní llamado TOUSKA, de casi 900 pies de largo y que pesa casi tanto como un portaaviones, intentó pasar nuestro bloqueo naval, y no les fue bien. El destructor de misiles guiados de la Marina de los EE. UU. USS SPRUANCE interceptó al TOUSKA en el Golfo de Omán y les dio una advertencia justa para que se detuvieran", detalló Trump.

    En esa línea, agregó: "La tripulación iraní se negó a escuchar, así que nuestro barco de la Marina los detuvo en seco al hacer un agujero en la sala de máquinas. En este momento, los Marines de EE. UU. tienen custodia del barco. El TOUSKA está bajo sanciones del Tesoro de EE. UU. debido a su historial previo de actividad ilegal".

    Un buque francés fue atacado con fuego en el estrecho de Ormuz

    La naviera francesa CMA-CGM informó que uno de sus buques fue atacado con fuego en el estrecho de Ormuz el sábado. Según los informes, el barco sufrió daños, pero la tripulación se encuentra a salvo.

    La Organización Marítima Internacional (OMI) confirmó a la agencia AP que un buque con bandera francesa estaba involucrado. Trump salió a aclarar en las últimas horas que Irán había "disparado balas" en el estrecho de Ormuz, y añadió que "muchas de ellas iban dirigidas a un barco francés y a un carguero del Reino Unido".

    Irán acusó a EE.UU. de violar el alto el fuego por dispararle a sus buques

    El máximo comandante militar conjunto de Irán, Khatam al-Anbiya, acusó a Estados Unidos de violar el alto el fuego al disparar contra buques mercantes iraníes en el Golfo de Omán y prometió que tomarán represalias.

    Los medios estatales citaron a un portavoz de Khatam al-Anbiya, quien afirmó a primera hora del lunes que el buque se dirigía de China a Irán. "Advertimos que las fuerzas armadas de la República Islámica de Irán pronto responderán y tomarán represalias contra este acto de piratería armada por parte del ejército estadounidense", expresó.

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