El precio del petróleo volvió a la zona de US$100

Sube otro 1% ante la falta de avances en las conversaciones.

El cierre del estrecho de Ormuz agrava la crisis internacional por el petróleo.

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El precio del petróleo se sostiene a un paso de los US$100 por reflejo de la falta de avances en las negociaciones en el conflicto de Medio Oriente.

La demora en el inicio de las conversaciones inquietó a los mercados y el Brent se vente a US$99 la unidad, con una nueva suba de 1%.

En las últimas semanas el precio del petróleo se movió al compás de las declaraciones, aperturas y cierres del Estrecho de Ormuz, y de posibles negociaciones para la Paz.__IP__