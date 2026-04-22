    • 22 de abril de 2026 - 10:33

    El precio del petróleo volvió a la zona de US$100

    Sube otro 1% ante la falta de avances en las conversaciones.

    El cierre del estrecho de Ormuz agrava la crisis internacional por el petróleo.

    El cierre del estrecho de Ormuz agrava la crisis internacional por el petróleo.

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    El precio del petróleo se sostiene a un paso de los US$100 por reflejo de la falta de avances en las negociaciones en el conflicto de Medio Oriente.

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    Por Redacción Diario de Cuyo

    La demora en el inicio de las conversaciones inquietó a los mercados y el Brent se vente a US$99 la unidad, con una nueva suba de 1%.

    En las últimas semanas el precio del petróleo se movió al compás de las declaraciones, aperturas y cierres del Estrecho de Ormuz, y de posibles negociaciones para la Paz.__IP__

    Pero ante la falta de avances, en las últimas horas la situación volvió a tensarse lo que se refleja en los precios.

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