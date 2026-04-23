Otra dura amenaza de Donald Trump: "Tengo todo el tiempo del mundo, pero Irán no"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , aseguró este jueves que no tiene prisa por concluir la guerra con Irán y advirtió que cualquier acuerdo solo será considerado si garantiza el beneficio de los intereses estadounidenses.

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“Un acuerdo se alcanzará únicamente cuando sea apropiado y bueno para Estados Unidos, nuestros aliados y el resto del mundo”, afirmó Trump en sus redes sociales. “Un acuerdo se alcanzará únicamente cuando sea apropiado y bueno para Estados Unidos, nuestros aliados y el resto del mundo”, afirmó Trump en sus redes sociales.

En un mensaje dirigido a quienes señalan que la administración busca acelerar el desenlace de la guerra, Trump enfatizó: “ Soy posiblemente la persona menos presionada que jamás haya ocupado este cargo. Tengo todo el tiempo del mundo, pero Irán no; el reloj avanza para ellos ”.

El mandatario subrayó que no se dejará llevar por la ansiedad mediática ni por la impaciencia de ciertos sectores de la opinión pública.

Trump argumentó que la situación militar y económica de Irán es cada vez más frágil.

El líder republicano ratificó que la Marina iraní ha quedado destruida, la Fuerza Aérea está fuera de combate, y los sistemas de defensa han sido eliminados.

“La Marina de Irán yace en el fondo del mar, su Fuerza Aérea está demolida, y sus radares y defensa antiaérea han desaparecido”, detalló Trump, aludiendo a los golpes recibidos por las fuerzas armadas del régimen.

El presidente también destacó el impacto del bloqueo naval impuesto por Estados Unidos contra el régimen iraní, señalando que la medida es “hermética y firme” y advirtió que la situación para Teherán solo empeorará mientras no haya un entendimiento favorable a Washington.

“El bloqueo es hermético y fuerte, y a partir de ahí, solo empeora”, advirtió, remarcando que el tiempo corre en contra del régimen iraní.

Trump aprovechó para desestimar las versiones sobre una supuesta urgencia en la Casa Blanca por cerrar un acuerdo y, en cambio, puso el acento en el desgaste que enfrenta Irán por la prolongación de la guerra y las sanciones.

“El tiempo no está de su lado”, insistió, sugiriendo que la resistencia iraní terminará por debilitarse si no acepta las condiciones estadounidenses.

El presidente reiteró que su administración no cederá ante presiones mediáticas ni externas y que la prioridad será siempre la seguridad y los intereses de Estados Unidos y sus aliados.

Estados Unidos refuerza su presencia militar en Medio Oriente

Entretanto, el ejército estadounidense informó este jueves que el portaviones USS George H.W. Bush se encuentra actualmente en aguas del océano Índico, bajo el área de responsabilidad del Mando Central.

“El portaaviones de la clase Nimitz USS George HW Bush (CVN 77) navega en el Océano Índico en el área de responsabilidad del Comando Central de los Estados Unidos“, escribió el CENTCOM en redes sociales.

Con este despliegue, ya son tres los portaviones de Estados Unidos en la región, lo que refuerza la capacidad de respuesta militar de Washington en un contexto de máxima tensión con Irán.

El régimen iraní rechaza señales de división

Tanto el presidente de Irán, Masud Pezeshkian, como el presidente del Parlamento y principal negociador iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, respondieron públicamente a las especulaciones sobre una posible fractura en el liderazgo del país.

En un comunicado conjunto difundido en sus redes sociales, ambos líderes negaron cualquier división interna y reivindicaron la cohesión nacional.

“No existen extremistas ni moderados en Irán. Todos somos iraníes y revolucionarios bajo la unión férrea de la nación y el gobierno”, afirmaron.

Subrayaron además la obediencia total al líder supremo y prometieron que “el agresor criminal se arrepentirá”.

El mensaje concluyó con una declaración de principios: “Un Dios, una nación, un líder y un camino; y ese es el camino de la victoria de nuestra querida Irán, más valiosa que la vida”.