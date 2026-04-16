Alto el fuego entre Israel y Líbano: Trump anunció una tregua por diez días

El anuncio de un alto el fuego entre Israel y Líbano volvió a mover el tablero en Medio Oriente. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , confirmó que ambos países acordaron una tregua de diez días tras mantener conversaciones directas con sus líderes.

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Según detalló el mandatario, la tregua comenzará a regir tras el entendimiento alcanzado con el presidente libanés Joseph Aoun y el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu , en un intento por frenar la escalada de violencia en la región.

El acuerdo llega luego de negociaciones directas en Washington, algo que no ocurría desde hace más de 30 años. Las conversaciones contaron con la mediación del secretario de Estado Marco Rubio , quien calificó el proceso como una “oportunidad histórica”.

El objetivo no es solo detener los ataques, sino avanzar hacia una solución más amplia que limite la influencia de Hezbollah en la región, uno de los principales focos de conflicto.

El anuncio se da en un contexto de fuerte tensión regional, con enfrentamientos recientes que incluyeron bombardeos, ataques con misiles y operaciones militares en la frontera norte de Israel.

Además, el escenario se complejiza por la influencia de otros actores internacionales. Desde China, el canciller Wang Yi pidió garantizar la seguridad en el estratégico Estrecho de Ormuz y respaldó la continuidad del diálogo.

En este contexto, la tregua de diez días aparece como una ventana de oportunidad, aunque con final abierto. Las negociaciones continúan y el desafío será transformar este cese temporal de hostilidades en un acuerdo duradero que reduzca la inestabilidad en Medio Oriente.