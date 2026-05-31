Colombia irá a segunda vuelta: Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda definirán al próximo presidente

Las elecciones presidenciales celebradas este domingo en Colombia no arrojaron un ganador en primera vuelta y el país deberá volver a las urnas el próximo 21 de junio para elegir a su próximo presidente.

Elecciones en Colombia: el país decide entre la continuidad de la izquierda o un giro a la derecha dura

Con más del 95% de las mesas escrutadas, ninguno de los candidatos logró superar el 50% de los votos válidos , requisito establecido por la legislación colombiana para consagrarse presidente en primera instancia.

De esta manera, quedó confirmado el balotaje entre el opositor derechista Abelardo de la Espriella y el candidato oficialista Iván Cepeda .

Según los datos difundidos por la Registraduría Nacional, De la Espriella encabezaba el recuento con 9.791.468 votos, mientras que Cepeda sumaba 9.231.677 sufragios. La diferencia obtenida respecto del resto de los postulantes hizo matemáticamente imposible que otros candidatos pudieran ingresar a la definición.

La autoridad electoral confirmó oficialmente que ambos serán los protagonistas de la segunda vuelta presidencial, que se realizará el próximo 21 de junio y definirá quién gobernará Colombia durante el período 2026-2030.

Más de 41 millones de ciudadanos estuvieron habilitados para votar en esta elección, desarrollada bajo la coordinación de la Registraduría y los organismos electorales. A su vez, los colombianos residentes en el exterior pudieron emitir su voto durante la semana previa a la jornada electoral.

La definición enfrentará dos proyectos políticos claramente diferenciados. Por un lado, De la Espriella representa a la oposición conservadora, mientras que Cepeda busca dar continuidad al espacio político que actualmente gobierna el país bajo la presidencia de Gustavo Petro.

Con el escenario ya definido, la campaña electoral entrará ahora en una nueva etapa marcada por la búsqueda de apoyos de los candidatos que quedaron fuera de competencia y por el intento de captar a los votantes indecisos de cara a una elección que promete ser altamente competitiva.