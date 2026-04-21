Donald Trump anunció una extensión del alto el fuego con Irán: Estados Unidos mantendrá el bloqueo a los puertos de Teherán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , anunció este martes la extensión del alto el fuego con Irán, aunque ordenó mantener el bloqueo de los puertos iraníes hasta alcanzar un acuerdo con el régimen.

Donald Trump anunció que Estados Unidos vuelve a Pakistán a negociar y amenazó con destruir Irán si no llegan a un acuerdo

La decisión, comunicada a pocas horas de que expirara la tregua inicial, responde a una solicitud del gobierno de Pakistán , mediador en el conflicto, para dar tiempo a Teherán a presentar una postura consensuada en la mesa de negociación.

“He dirigido a nuestras Fuerzas Armadas para que continúen el bloqueo y, en todos los demás aspectos, permanezcan listas y capacitadas, y extenderé el alto el fuego hasta que se presente su propuesta y concluyan las negociaciones, sea cual sea el resultado”, declaró Trump en sus redes sociales.

El mandatario estadounidense justificó la extensión al señalar que “el Gobierno de Irán se encuentra gravemente dividido, lo cual no es inesperado”.

La suspensión de la ofensiva, según Trump, permitirá que el régimen iraní “pueda presentar una propuesta unificada”, como solicitaron el medidor Asim Munir y el primer ministro paquistaní Shehbaz Sharif. No obstante, el presidente advirtió que la presión militar y el cerco económico seguirán en vigor.

“Nuestra posición es mantener el bloqueo y estar listos para actuar”, dijo.

La decisión fue adoptada tras una reunión de emergencia en la Casa Blanca en la que participaron la cúpula de Seguridad Nacional, el vicepresidente JD Vance, el secretario de Estado Marco Rubio, el secretario de Defensa Pete Hegseth y los enviados especiales Steve Witkoff y Jared Kushner.

El vicepresidente tenía previsto viajar a Islamabad para una segunda ronda de negociaciones, pero la visita quedó en suspenso ante la falta de confirmación oficial de la participación iraní.

En declaraciones a la prensa, Trump enfatizó que “Irán puede ponerse en una posición muy sólida si llegan a un acuerdo”, y reiteró que, en caso de que no haya avances, Estados Unidos retomará la ofensiva militar.

“No quiero hacer eso. No tenemos tanto tiempo”, afirmó en referencia a una extensión indefinida de la tregua, dejando claro que la ventana diplomática no permanecerá abierta indefinidamente.

Por su parte, la delegación iraní, encabezada por el presidente del Parlamento, Mohamad Baqer Qalibaf, rechazó la posibilidad de avanzar en las negociaciones bajo condiciones de amenaza.

“No aceptamos negociaciones bajo la sombra de la amenaza”, advirtió Qalibaf en un mensaje difundido la madrugada del martes.

Estados Unidos anuncia el bloqueo de 28 buques iraníes

El bloqueo naval ordenado por Trump ha tenido un impacto inmediato en la actividad portuaria de Irán. El Mando Central de las Fuerzas Armadas estadounidenses informó que, desde la imposición del cierre perimetral hace una semana, 28 embarcaciones han sido forzadas a regresar a puertos iraníes o a modificar su rumbo para evitar el estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más estratégicas a nivel global.

El ministro de Exteriores iraní, Abbas Araqchi, calificó el bloqueo como “un acto de guerra y una violación del alto el fuego”, recordando que abordar buques mercantes y retener a sus tripulaciones supone una infracción aún más grave de las reglas internacionales. Araqchi aseguró que Irán “sabe cómo eludir las restricciones, cómo defender sus intereses y cómo hacer frente a las intimidaciones”.

Los representantes iraníes han acusado a la administración Trump de no tomarse en serio el proceso diplomático, especialmente después de que Washington anunciara que mantendría el bloqueo naval pese a la reapertura parcial del estrecho por parte de Irán.

Mientras tanto, la comunidad internacional observa con cautela el desarrollo de los acontecimientos, en un contexto donde la tensión en el Golfo y la falta de consenso amenazan con reactivar el conflicto armado y agravar la crisis en la región.