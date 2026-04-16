    • 16 de abril de 2026 - 12:57

    EEUU e Irán: fuerte advertencia militar de Washington en plena tregua

    Estados Unidos endurece su postura frente a Irán y advierte que está listo para actuar, mientras la tregua tambalea y crece la tensión global.

    El estrecho de Ormuz, eje clave del comercio mundial, en el centro de la tensión entre Irán y Estados Unidos. &nbsp;

    El estrecho de Ormuz, eje clave del comercio mundial, en el centro de la tensión entre Irán y Estados Unidos.

     

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    La tensión entre Estados Unidos e Irán volvió a escalar en medio del frágil alto el fuego. El secretario de Defensa, Peter Hegseth, lanzó una advertencia contundente al asegurar que el país norteamericano está listo para actuar militarmente si no prosperan las negociaciones de paz.

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    Pete Hegseth, jefe del Pentágono.

    El jefe del Pentágono advirtió que bloquearán los puertos iraníes "el tiempo que sea necesario"
    “Esos barcos suyos serán hundidos por nuestros primeros misiles y han creado un gran peligro para las fuerzas armadas estadounidenses. Definitivamente pueden quedar expuestos a nuestros misiles y podemos destruirlos”, declaró Rezaei

    Mohsen Rezaei, asesor militar del líder supremo de Irán, filoso con Donald Trump: "Podemos destruirlos"

    Las declaraciones se dan en un contexto de negociaciones estancadas tras la tregua acordada el 8 de abril. Desde Washington remarcan que el cumplimiento de las condiciones impulsadas por el presidente Donald Trump será determinante para evitar una nueva escalada bélica.

    Estados Unidos e Irán: advertencias y despliegue militar

    El funcionario estadounidense fue directo: aseguró que las fuerzas armadas están preparadas para actuar “con solo apretar un botón”. Además, remarcó la superioridad militar de su país y advirtió a Teherán que “elija sabiamente” frente a las condiciones planteadas.

    En paralelo, Estados Unidos refuerza su presencia en la región con el posible envío de 10.000 efectivos adicionales, especialmente en el estratégico Estrecho de Ormuz, clave para el comercio energético mundial.

    El escenario se complejiza aún más tras el bloqueo marítimo impuesto por Washington, que afecta a todos los buques que intenten ingresar o salir de puertos iraníes. Las autoridades militares advirtieron que podrían usar la fuerza si no se respeta esta medida.

    Estados Unidos e Irán: una tregua en riesgo

    El conflicto tiene antecedentes recientes de alta gravedad, incluyendo ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel contra Irán y la posterior respuesta con misiles y drones por parte de Teherán.

    Aunque el presidente Trump aseguró que la guerra podría estar cerca de finalizar, lo cierto es que el alto el fuego vigente por 15 días está próximo a expirar y aún no hay avances concretos en las negociaciones.

    En este contexto, la relación entre ambos países vuelve a ubicarse en un punto crítico, con un escenario incierto que mantiene en alerta a la comunidad internacional.

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