Donald Trump anunció que Estados Unidos vuelve a Pakistán a negociar y amenazó con destruir Irán si no llegan a un acuerdo

Donald Trump anunció este domingo que una delegación de los Estados Unidos llegará mañana a Pakistán para retomar las negociaciones de paz con Irán, a horas de que se venza la tregua por la que se alcanzó un alto el fuego en Medio Oriente. El presidente de los Estados Unidos volvió a amenazar con destruir Irán si no se alcanza un acuerdo: "Se acabó el señor amable ".

El mensaje del mandatario, en su red social Truth, coincide con un operativo para blindar la zona diplomática de Islamabad , la ciudad paquistaní donde se celebró la primera ronda de negociaciones sin resultados positivos.

En un texto algo caótico, en el que cruzó el anuncio con críticas y amenazas al régimen de Mojtaba Khamenei, Trump confirmó que sus representantes "van a Islamabad, Pakistán; estarán allí mañana por la noche para negociar".

"Estamos ofreciendo un TRATO muy justo y razonable, y espero que lo acepten porque, si no lo hacen, Estados Unidos destruirá todas las centrales eléctricas y todos los puentes de Irán. ¡SE ACABÓ EL SEÑOR AMABLE! Bajarán rápido, bajarán fácilmente y, si no aceptan el ACUERDO, será un honor para mí hacer lo que se deba hacer , lo que otros presidentes debieron haber hecho con Irán durante los últimos 47 años. ¡ES HORA DE QUE SE ACABE LA MÁQUINA DE MATAR DE IRÁN! ", planteó alternando mayúsculas en el texto para resaltar los tramos más duro de su postura.

El republicano acusó a Irán de haber violado el acuerdo de alto el fuego por dos ataques registrados ayer en el estrecho de Ormuz y relativizó las amenazas del régimen de cerrar el paso por el que circula la quinta parte del petróleo del mundo.

"Irán anunció recientemente que cerraría el Estrecho, lo cual es extraño, porque nuestro BLOQUEO ya lo ha cerrado. Nos están ayudando sin saberlo, y son ellos los que pierden con el paso cerrado: ¡500 millones de dólares al día! Estados Unidos no pierde nada. De hecho, muchos barcos se dirigen ahora mismo a Estados Unidos, Texas, Luisiana y Alaska, para cargar, cortesía de la Guardia Revolucionaria, ¡siempre queriendo hacerse los duros!", replicó.

La zona diplomática de Islamabad, cerrada para una nueva cumbre

Casi en simultáneo con el anuncio de Trump, se conoció que las autoridades de Islamabad impusieron este domingo un bloqueo de seguridad en la capital paquistaní, con el cierre de las principales arterias, la suspensión del transporte público y la orden de desalojo en los principales hoteles de lujo ante la posible reanudación de las conversaciones entre Irán y Estados Unidos.

El despliegue se produce a tres días de que expire, el 22 de abril, el alto el fuego técnico entre Washington y Teherán. Pakistán, que actuó como mediador en la histórica primera ronda del 11 de abril.

El hotel Serena, sede de la primera ronda, y el hotel Marriott han suspendido la toma de reservas hasta el próximo jueves. "Se ha informado a los clientes que las reservas se cierran desde hoy, 19 de abril, y se ha pedido a los huéspedes actuales que desalojen el hotel", confirmó a la agencia EFE un trabajador del Serena bajo condición de anonimato.

Por su parte, la policía de Islamabad anunció el cierre total de la "Zona Roja" y su perímetro extendido.

"Debido a la llegada de delegaciones extranjeras, la Zona Roja permanecerá completamente cerrada para todo tipo de tráfico", señaló el cuerpo en un comunicado en la red social X. La administración de la ciudad ha ordenado también el cierre del transporte público y privado tanto en Islamabad como en la vecina Rawalpindi hasta nuevo aviso.

Afirman que ya llegaron los primeros representantes de las delegaciones

Según informó el diario local Dawn News citando fuentes oficiales, equipos de avanzada de las delegaciones ya han comenzado a aterrizar en la base aérea de Nur Khan, en Rawalpindi.

El negociador jefe de Irán, Mohammad Bagher Ghalibaf, reconoció este domingo en un discurso televisado que ha habido "progresos" con Washington, aunque advirtió que un acuerdo de paz definitivo todavía está "lejos".