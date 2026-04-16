Donald Trump anunció que habrá negociaciones con Irán este fin de semana

En medio de una frágil tregua en Medio Oriente, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump , afirmó este jueves que una nueva ronda de negociaciones entre Washington e Irán podría concretarse este mismo fin de semana, en un intento por consolidar el cese de hostilidades tras semanas de enfrentamientos de alta intensidad. “Hay muchas posibilidades de que lleguemos a un acuerdo” , confirmó en mandatario estadounidense, y agregó que si se firma en Islamabad “puede que vaya” .

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Antes de abandonar la Casa Blanca, Trump dijo a los periodistas que las perspectivas de alcanzar un acuerdo con Irán eran buenas y subrayó que impedir que Irán desarrolle armas nucleares es un punto central de las negociaciones. Sostuvo que Teherán muestra ahora una mayor disposición a ceder que la que tenía meses atrás y ahora está dispuesto a aceptar condiciones que anteriormente rechazaba. “Irán quiere hacer un trato, y estamos negociando muy bien con ellos”, adelantó el líder republicano.

Por ejemplo, indicó que Irán acordó entregar sus reservas de uranio enriquecido , uno de los requisitos que había impuesto el gobierno estadounidense. “Aceptaron devolvernos el ‘polvo’ nuclear” , afirmó el mandatario en alusión al uranio enriquecido que, según Estados Unidos, podría utilizarse para fabricar armas nucleares.

“Tenemos una muy buena relación con Irán en este momento, por más difícil que sea de creer” , indicó Trump y luego agregó que cree que se debe a “una combinación de unas 4 semanas de bombardeos y un bloqueo muy poderoso” .

Trump destacó el impacto de las sanciones al asegurar que “el bloqueo ha sido increíble” y que Irán prácticamente “no está haciendo ningún negocio” , en alusión al aislamiento económico del país.

También señaló que “todo se ha ido, incluidos sus líderes”, aunque subrayó que el nuevo liderazgo en Teherán resulta “muy razonable”, lo que, según sugirió, podría facilitar un acuerdo.

Posible acuerdo

El alto el fuego de 14 días expira el 22 de abril, pero Trump dijo que es posible que el plazo para llegar a un acuerdo se prorrogue aún más. “Si estamos cerca de un acuerdo, ¿lo extendería?”, dijo Trump en un intercambio con los periodistas. “Sí, lo haría”.

El líder norteamericano sostuvo que el escenario económico acompaña el avance de las negociaciones, al señalar que “el mercado de valores está bien” y que “los precios del petróleo están bajando”, y se mostró optimista respecto de un entendimiento con Teherán.

En ese sentido, afirmó que “se ve muy bien que vamos a llegar a un acuerdo con Irán” y remarcó que, de concretarse, “va a ser un buen acuerdo”, con el eje puesto en que sea “un acuerdo sin armas nucleares”.

“Si el acuerdo se firma en Islamabad, puede que vaya”, dijo Trump, quien elogió efusivamente al primer ministro pakistaní, Shehbaz Sharif, y al general del Ejército pakistaní, Asim Munir, por su papel como mediadores en las conversaciones entre Estados Unidos e Irán. Para halagar su rol, utilizó una metáfora deportiva. “El mariscal de campo ha sido excelente, el primer ministro ha sido realmente excelente en Pakistán, así que podría ir”, dijo para luego afirmar que “lo quieren”.

Al cierre de las preguntas sobre la cuestión iraní, Trump planteó que “podría hacer un pequeño acuerdo”, pero dejó en claro que aspira a una solución más amplia y definitiva. En ese sentido, sostuvo que “tuvimos que hacer algo” y remarcó como objetivo central “asegurarnos de que Irán nunca obtenga un arma nuclear”.

De todas maneras, manifestó de manera tajante que si no se llega finalmente a un acuerdo con Teherán, los combates se reanudarán.

Mohammad Bagher Qalibaf, el presidente del Parlamento iraní, declaró en la televisión estatal iraní que el Líbano es “parte integral” del alto el fuego regional, tras reunirse con el jefe del Ejército pakistaní, en Teherán. De todas maneras, no mencionó la posibilidad de reanudar las conversaciones presenciales con Washington.

Nuevos detalles de la tregua entre Israel y el Líbano

Trump también anunció que Israel y el Líbano acordaron una tregua de diez días que, según precisó, incluye también a Hezbollah, un actor clave en la escalada regional.

En la declaración que, según Estados Unidos, fue acordada entre Líbano e Israel, se incluye una cláusula que permite a Israel defenderse de cualquier ataque futuro.

Sin embargo, el mandatario introdujo incertidumbre sobre la continuidad del proceso al señalar que no está seguro de que sea necesario prorrogar el actual alto el fuego.

El presidente advirtió, no obstante, que si no se alcanza un acuerdo los combates podrían reanudarse, aunque insistió en que no considera necesario extender la tregua vigente.