Malvinas: sorpresivo apoyo en TV de EE.UU. reaviva el reclamo

El reclamo por Malvinas volvió a ganar visibilidad internacional tras un comentario inesperado en la televisión estadounidense. La declaración generó repercusión mediática.
El tema Malvinas volvió al centro de la escena tras un inesperado comentario en Fox News que planteó devolver las islas a Argentina.
El reclamo por Malvinas volvió a ganar visibilidad internacional tras un comentario inesperado en la televisión estadounidense. La declaración generó repercusión mediática.
Durante el programa “The Five” del canal Fox News, el comentarista Greg Gutfeld afirmó que las Islas Malvinas deberían volver a la Argentina, e incluso sugirió que Estados Unidos debería “quitárselas” al Reino Unido, en una declaración que generó sorpresa en el panel.
El planteo se dio en medio de un debate sobre la crisis internacional vinculada a Irán y el estrecho de Ormuz, donde el periodista utilizó el caso Malvinas como argumento para criticar a aliados europeos como Reino Unido, Francia y España.
Sin embargo, la declaración no representa una postura oficial del gobierno estadounidense. La posición histórica de Washington sigue siendo considerar a las islas como un territorio administrado por el Reino Unido y reclamado por Argentina, sin tomar partido en la disputa.
A pesar de su carácter informal, el episodio logró instalar nuevamente el tema en la agenda mediática internacional, algo poco frecuente en los últimos años, y generó repercusiones en redes sociales tanto en Argentina como en el exterior.