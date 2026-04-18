Malvinas: sorpresivo apoyo en TV de EE.UU. reaviva el reclamo

El tema Malvinas volvió al centro de la escena tras un inesperado comentario en Fox News que planteó devolver las islas a Argentina.

El reclamo por Malvinas volvió al debate en medios internacionales.

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El reclamo por Malvinas volvió a ganar visibilidad internacional tras un comentario inesperado en la televisión estadounidense. La declaración generó repercusión mediática.

Malvinas: el comentario que sorprendió en EE.UU. Durante el programa “The Five” del canal Fox News, el comentarista Greg Gutfeld afirmó que las Islas Malvinas deberían volver a la Argentina, e incluso sugirió que Estados Unidos debería “quitárselas” al Reino Unido, en una declaración que generó sorpresa en el panel.

El planteo se dio en medio de un debate sobre la crisis internacional vinculada a Irán y el estrecho de Ormuz, donde el periodista utilizó el caso Malvinas como argumento para criticar a aliados europeos como Reino Unido, Francia y España.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/2045510109392982043&partner=&hide_thread=false Sorpresa mundial: en un programa de TV de EE.UU. dijeron que Malvinas deberían ser argentinas pic.twitter.com/LPHspR6y6R — Diario de Cuyo (@diariodecuyoweb) April 18, 2026

Sin embargo, la declaración no representa una postura oficial del gobierno estadounidense. La posición histórica de Washington sigue siendo considerar a las islas como un territorio administrado por el Reino Unido y reclamado por Argentina, sin tomar partido en la disputa.