Guerra en Medio Oriente: Irán fijó condiciones y evitó reunirse con EEUU

La guerra en Medio Oriente atraviesa un momento crítico tras un nuevo capítulo diplomático sin avances concretos. La guerra en Medio Oriente volvió a tensarse luego de que Irán presentara sus condiciones para la paz y abandonara un encuentro en Pakistán sin dialogar directamente con Estados Unidos .

Guerra en Medio Oriente: Trump confirmó que no estableció una fecha límite para el fin de la tregua con Irán

Otra dura amenaza de Donald Trump: "Tengo todo el tiempo del mundo, pero Irán no"

La delegación iraní, encabezada por el canciller Abbas Araghchi, entregó un documento con sus exigencias para avanzar hacia el fin del conflicto , pero evitó cualquier contacto cara a cara con representantes estadounidenses.

El encuentro se desarrolló en Islamabad, con Pakistán como mediador. Tras varias reuniones de alto nivel, los diplomáticos iraníes se retiraron sin concretar un diálogo directo , lo que refleja la fragilidad de las negociaciones.

Desde Teherán dejaron en claro que no existía intención de reunirse con enviados del gobierno de Donald Trump , pese a que la Casa Blanca había anticipado ese contacto.

Incluso, Trump decidió cancelar el viaje de su equipo diplomático , que tenía previsto trasladarse a la capital pakistaní para retomar las conversaciones.

Un alto el fuego en suspenso

El actual cese de hostilidades continúa sin una fecha límite clara, lo que mantiene abiertas las posibilidades de negociación, aunque con grandes dificultades.

Uno de los principales puntos de conflicto es el bloqueo naval que Estados Unidos mantiene sobre Irán, condición que Teherán considera clave para avanzar en un acuerdo.

Mediación y escenario incierto

Pakistán volvió a ocupar un rol central como intermediario, facilitando el intercambio indirecto entre ambas potencias, en un contexto de alta tensión política y militar.

Mientras tanto, las negociaciones siguen en pausa y dependen de factores estratégicos, lo que deja en incertidumbre cualquier resolución a corto plazo en la región.