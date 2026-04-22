    • 22 de abril de 2026 - 07:57

    Irán atacó tres buques en el estrecho de Ormuz y eleva la tensión

    La televisión estatal iraní confirmó que ambos barcos quedaron bajo la custodia de la Guardia Revolucionaria.

    Estrecho de Ormuz.

    Estrecho de Ormuz.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La televisión estatal iraní informó que la Guardia Revolucionaria atacó dos buques en el estrecho de Ormuz, los dejó bajo su custodia y condiciona las negociaciones con Estados Unidos.

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    Este miércoles por la mañana, la Guardia Revolucionaria de Irán atacó un buque portacontenedores, dañándolo pero sin causar heridos. El Centro de Operaciones de Comercio Marítimo (UKMTO, por sus siglas en inglés) del Ejército británico no identificó de inmediato quién disparó contra el segundo buque, pero las sospechas recayeron de inmediato sobre Irán.

    En el segundo ataque, el buque de carga dijo que había sido atacado a tiros y que estaba detenido en el agua. Agregó que no se reportaron daños en la embarcación.

    Irán incautó dos barcos que intentaban cruzar el estrecho de Ormuz

    Los Guardianes de la Revolución, el ejército ideológico de Irán, afirmaron este miércoles que sus fuerzas navales interceptaron dos barcos que intentaban atravesar el estrecho de Ormuz y los condujeron a aguas territoriales de la república islámica.

    "La fuerza naval del Cuerpo de los Guardianes de la Revolución Islámica identificó y detuvo esta mañana en el estrecho de Ormuz a dos barcos infractores", señaló el ejército ideológico en un comunicado.

    "Los dos barcos infractores (...) fueron incautados por el CGRI y dirigidos a la costa iraní", agrega.

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