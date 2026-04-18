Guerra en Medio Oriente: Irán amenazó con atacar a los buques que se acerquen al estrecho de Ormuz

La Guardia Revolucionaria de Irán elevó este sábado la tensión en el golfo Pérsico al advertir que cualquier buque que intente aproximarse al estratégico estrecho de Ormuz será considerado un objetivo militar.

El jefe del Pentágono advirtió que bloquearán los puertos iraníes "el tiempo que sea necesario"

En un comunicado difundido por Sepah News, el sitio oficial del cuerpo militar ideológico iraní, las autoridades instaron a todas las embarcaciones a no abandonar sus posiciones de fondeo tanto en el golfo Pérsico como en el mar de Omán.

“Cualquier intento de acercarse al estrecho de Ormuz se considerará una cooperación con el enemigo y el buque infractor será tomado como objetivo”, señala el texto.

La advertencia pone en alerta a la navegación comercial en una de las rutas marítimas más relevantes para el transporte global de petróleo.

Mantendrán el control del estrecho de Ormuz hasta "el final de la guerra"

El Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán aseguró que mantendrá el control del estrecho de Ormuz “hasta la conclusión definitiva de la guerra”. Además, evalúa las nuevas propuestas de Estados Unidos.

Según la agencia de noticias iraní Tasnim, el Consejo Supremo afirmó que, mientras continúe el bloqueo naval estadounidense del puerto iraní, Teherán "lo considerará una violación del alto el fuego".

EE.UU. informó que 23 buques fueron obligados a dar la vuelta en Ormuz en medio de la escalada con Irán

El Comando Central de Estados Unidos aseguró que 23 buques acataron la orden de regresar desde el inicio del bloqueo a los puertos iraníes, en un nuevo dato que refleja el impacto directo del conflicto en el tráfico marítimo del estrecho de Ormuz.

Según Washington, las embarcaciones dieron media vuelta tras las advertencias de las fuerzas estadounidenses desplegadas en la zona, en el marco de la presión sobre Teherán en plena negociación por el fin de la guerra.

El dato se conoce en un contexto de máxima tensión, con Irán retomando el control del estrecho y denunciando el bloqueo como un acto hostil, mientras se multiplican los incidentes contra buques en una de las rutas más estratégicas para el comercio global de petróleo.