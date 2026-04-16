El jefe del Pentágono advirtió que bloquearán los puertos iraníes "el tiempo que sea necesario"

El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, también afirmó que las Fuerzas Armadas están preparadas para reanudar los ataques si Irán no llega a un acuerdo de paz.

Estados Unidos impedirá que cualquier embarcación entre o salga de los puertos iraníes en el estrecho de Ormuz "el tiempo que sea necesario", declaró el jueves el secretario de Defensa, Pete Hegseth, en el cuarto día del bloqueo.

"Durante el tiempo que sea necesario, mantendremos este bloqueo", afirmó el jefe del Pentágono en una conferencia de prensa en Washington. "Durante el tiempo que sea necesario, mantendremos este bloqueo", afirmó el jefe del Pentágono en una conferencia de prensa en Washington.