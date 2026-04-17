Tras la reapertura del estrecho de Ormuz, el precio del petróleo retrocedió más de 8%

El petróleo caía más de 8% y se ubicaba por apenas por encima de US$90 en la tarde del viernes . Durante la primera parte de la jornada, cuando Irán anunció la reapertura del estrecho de Ormuz por la tregua en Líbano, la baja llegó a superar 13%.

Guerra en Medio Oriente: anuncian la reapertura del Estrecho de Ormuz

El barril Brent, que superó los US$110 en el primer mes del conflicto bélico en Medio Oriente, retrocedía esta tarde a US$90,70 un nivel que no registraba desde principios de marzo.

En tanto, el petróleo crudo WTI -de referencia en el mercado estadounidense- operaba a US$84,6 luego de bajar más de 10% contra el cierre previo.

El precio del gas también reaccionó de inmediato y anotaba una baja de casi 1%. Durante el cierre de más de 45 días de Ormuz, la vía marítima clave por donde pasa el 20% del petróleo del mundo se dieron fuertes subas de los combustibles y el gas, con impacto en todo el mundo.

Las principales bolsas europeas cerraron en alza tras la reapertura del estrecho de Ormuz durante el alto el fuego acordado con Estados Unidos.

La Bolsa de Frankfurt subió 2,25%; la de París, sumó 2%; y Madrid avanzó 2,2%. En la misma línea, el índice Euro Stoxx 50 anotó un alza de 2,2%.

En Estados Unidos, el Dow Jones subía 1,8%, los del S&P 500 escalaba 1,2%, mientras los de Nasdaq registraba una suba de 1,5%.

Cómo operan las acciones argentinas este 17 de abril

Las acciones argentinas que cotizan en Wall Street mostraban mayoría de números rojos. Las principales bajas eran para las energéticas, lideradas por YPF (-3,5%), Transportadora Gas del Sur (-2,7%) y Pampa Energía (-2,4%).

En el extremo opuesto, las ganancias eran para Mercado Libre(1,9%), Globant(1,3%) y Corporación América (1,1%).

El riesgo país operaba sin cambios, en 518 puntos básicos. Los bonos argentinos que operan en el exterior subían 0,6%.

En el mercado cambiario, el dólar oficial subió $10 y cerró a $1.390 para la venta en el Banco Nación (BNA). Al inicio de la jornada, llegó a tocar los $1375, el menor valor en seis meses.