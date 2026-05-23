    • 23 de mayo de 2026 - 18:41

    Trump anunció que EEUU está negociando los últimos detalles de un acuerdo de paz con el régimen de Irán

    “Además de muchos otros elementos, se abrirá el estrecho de Ormuz”, afirmó el presidente norteamericano en un mensaje en Truth Social.

    Donald Trump habia decidido ayer no ir al casamiento de su hijo para avanzar con el acuerdo con el régimen de Irán.

    Donald Trump habia decidido ayer no ir al casamiento de su hijo para avanzar con el acuerdo con el régimen de Irán.

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    Por Redacción Diario de Cuyo

    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró en una publicación en Truth Social que se encuentran “debatiendo” los detalles finales de un acuerdo que será anunciado en breve con el régimen de Irán y que incluye la reapertura del Estrecho de Ormuz, una vía estratégica para el comercio mundial de petróleo.

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    La declaración surge tras semanas de negociaciones multilaterales, en las que participaron líderes de algunos paises como Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Pakistán,Turquía, Egipto, Jordania y Baréin, como confirmó el propio Trump.

    “Se ha negociado un acuerdo, pendiente de su finalización, entre los Estados Unidos de América, la República Islámica de Irán y los demás países mencionados. Por otra parte, mantuve una conversación telefónica con el Primer Ministro israelí, Bibi Netanyahu, la cual también transcurrió muy bien. Actualmente se están discutiendo los aspectos y detalles finales del Acuerdo, que se anunciarán próximamente. Además de muchos otros elementos del Acuerdo, se abrirá el Estrecho de Ormuz. ¡Gracias por su atención a este asunto!“, anunció el mandatario.

    El comunicado de Trump llegó luego de que tanto el Ministerio de Exteriores de Irán como el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, y los mediadores de Pakistán aseguraron durante la jornada que las negociaciones de paz avanzaron de manera importante. Estas declaraciones de las distintas partes reflejaron el progreso alcanzado en las conversaciones para alcanzar un acuerdo.

    Donald Trump alteró su agenda personal y oficial luego de que las negociaciones entre Estados Unidos e Irán ingresaron en una fase crítica. El presidente decidió cancelar su viaje a Nueva Jersey y su asistencia a la boda de su hijo Donald Trump Jr., programada en las islas Bahamas. La ceremonia unió a Trump Jr. y Bettina Anderson en un evento privado.

    El mandatario habia comunicado ayer públicamente que, aunque deseaba estar presente con su hijo y con su futura nuera, las circunstancias vinculadas al gobierno le impidieron viajar. Expresó que “resultaba importante quedarse en Washington, en la Casa Blanca, durante este período tan importante”.

    Además, antes de este anuncio sobre el debate del acuerdo, Trump dijo este sábado que Estados Unidos e Irán estaban “cada vez más acerca” de alcanzar un acuerdo para poner fin al conflicto.

    Durante una entrevista con la cadena CBS, el presidente norteamericano también advirtió que, de no llegar a un acuerdo, “nos encontraremos ante una situación en la que ningún país habrá sufrido jamás un golpe tan duro como el que están a punto de recibir”.

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