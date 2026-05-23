    • 23 de mayo de 2026 - 17:47

    Una multitud se manifestó en las calles de Madrid para pedir la renuncia de Pedro Sánchez

    Tras las acusaciones de corrupción, más de 100.000 personas marcharon en las calles de la capital española.

    Manifestantes con banderas españolas participan en una protesta contra el gobierno del primer ministro Pedro Sánchez en Madrid

    Manifestantes con banderas españolas participan en una protesta contra el gobierno del primer ministro Pedro Sánchez en Madrid

    Foto:

    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Miles de personas marcharon por las calles de Madrid este sábado para pedir la dimisión del presidente del gobierno, el socialista Pedro Sánchez, por las acusaciones de corrupción en su entorno.

    Leé además

    Donald Trump habia decidido ayer no ir al casamiento de su hijo para avanzar con el acuerdo con el régimen de Irán.

    Trump anunció que EEUU está negociando los últimos detalles de un acuerdo de paz con el régimen de Irán

    Por Redacción Diario de Cuyo
    uruguay realizo la primera eutanasia legal de su historia: la paciente asistida fue una mujer de 69 anos

    Uruguay realizó la primera eutanasia legal de su historia: la paciente asistida fue una mujer de 69 años

    Por Redacción Diario de Cuyo

    Los manifestantes llevaron banderas españolas y carteles con el lema “¡Basta!” y recorrieron las calles de Madrid detrás de una gran pancarta en la que se leía: “La corrupción tiene un precio. No más impunidad. Dimisión y elecciones ya”.

    La protesta fue convocada por un grupo de más de 150 asociaciones cívicas llamado Sociedad Civil Española y respaldada por el conservador Partido Popular (PP) y el partido de extrema derecha Vox.

    Los organizadores estimaron que unas 120.000 personas asistieron a la protesta.

    La delegación del gobierno central en la región estimó en casi la mitad el número de participantes a la marcha que concluyó en la Plaza de Moncloa, cerca de la residencia oficial de Sánchez.

    Al final de la protesta, un pequeño grupo de manifestantes intentó dirigirse hacia la residencia oficial, pero fue rechazado por la policía antidisturbios, según mostraron imágenes en la televisión española.

    Tres personas fueron detenidas y siete agentes de policía sufrieron heridas leves, según el delegado del gobierno central.

    “Ya no queda nadie en el entorno de Pedro Sánchez que no esté acusado de gravísimos delitos. España está secuestrada por una mafia corrupta”, dijo a la prensa el líder de Vox, Santiago Abascal, antes del inicio de la marcha.

    Sánchez, que llegó al poder en 2018 tras utilizar una moción de censura para derribar al gobierno conservador del PP, salpicado por la corrupción, prometió seguir adelante pese a la proliferación de acusaciones de corrupción que afectan a su entorno.

    Su hermano, David, tiene previsto ser juzgado por tráfico de influencias. Su esposa, Begoña Gómez, está siendo investigada en otro caso de corrupción. Sánchez niega estas acusaciones contra su familia y los ha considerado motivados políticamente.

    Su antiguo hombre de confianza, el exministro de Transportes José Luis Ábalos, está a la espera de la sentencia en otro juicio por corrupción, que concluyó a principios de este mes.

    El martes, un tribunal puso formalmente bajo investigación al expresidente del Gobierno socialista José Luis Rodríguez Zapatero, aliado de Sánchez, por tráfico de influencias y otros delitos, lo que aumenta la presión sobre el ejecutivo.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    bolivia despliega un fuerte operativo para liberar rutas bloqueadas en medio de la crisis social

    Bolivia despliega un fuerte operativo para liberar rutas bloqueadas en medio de la crisis social

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Wendy’s, una de las marcas más emblemáticas del sector gastronómico en Estados Unidos, confirmó un ambicioso plan de reestructuración que incluye el cierre definitivo de cientos de restaurantes en todo el país.

    Una reconocida cadena de comidas rápidas cierra 300 sucursales: los motivos detrás del impactante anuncio

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Este es el resort dond emurió el turista.

    Coquimbo: murió un turista en un resort muy elegido por los sanjuaninos

    Raúl y Fidel Castro. 

    Estados Unidos acusó por homicidio al ex dictador cubano Raúl Castro

    Por Redacción Diario de Cuyo