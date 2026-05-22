Una reconocida cadena de comidas rápidas cierra 300 sucursales: los motivos detrás del impactante anuncio

La industria de la comida rápida atraviesa uno de los períodos más desafiantes de los últimos años. La persistente inflación, los cambios en los hábitos de consumo y una creciente cautela por parte de los hogares estadounidenses están obligando a las grandes cadenas a revisar sus estrategias comerciales. En ese contexto, Wendy’s, una de las marcas más emblemáticas del sector gastronómico en Estados Unidos, confirmó un ambicioso plan de reestructuración que incluye el cierre definitivo de cientos de restaurantes en todo el país .

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La medida forma parte de una transformación más amplia diseñada para mejorar la rentabilidad de la empresa y fortalecer su presencia en los mercados considerados estratégicos. Sin embargo, el anuncio también refleja las dificultades que enfrenta el negocio de la comida rápida ante consumidores cada vez más sensibles a los precios y con menor capacidad de gasto.

De acuerdo con las estimaciones difundidas por la compañía, entre 300 y más de 350 establecimientos podrían dejar de operar , una decisión que impactará tanto a franquiciados como a trabajadores y comunidades donde estos locales funcionan desde hace décadas.

La confirmación llegó a través de directivos de la empresa durante una presentación ante inversores, donde se detalló que el programa de cierres afectará aproximadamente entre el 5% y el 6% de los cerca de 6.000 restaurantes que Wendy’s posee en Estados Unidos .

Traducido en cifras concretas, esto significa que entre 298 y 358 sucursales podrían bajar sus persianas de forma permanente , en uno de los procesos de racionalización más importantes impulsados por la cadena en los últimos años.

La empresa explicó que el objetivo no es reducir su presencia nacional, sino optimizar la red de restaurantes. Para ello, se identificaron establecimientos considerados poco rentables o con dificultades para adaptarse a las nuevas exigencias del mercado.

Los cierres comenzaron durante los últimos meses de 2025 y continuarán desarrollándose de manera gradual durante buena parte de 2026, según el cronograma interno establecido por la compañía.

Aunque Wendy’s evitó publicar una lista completa de las sucursales afectadas, diversos informes especializados señalan que algunas regiones podrían experimentar una mayor cantidad de clausuras debido a las condiciones económicas locales y al rendimiento comercial de determinados restaurantes.

Los estados que podrían verse más afectados

Hasta el momento, la empresa no difundió oficialmente qué locales serán cerrados. No obstante, distintas versiones provenientes de medios económicos y analistas del sector apuntan a que algunas zonas del país concentran mayores riesgos debido a una combinación de factores económicos y operativos.

Entre las regiones mencionadas aparecen sectores del Midwest estadounidense, además de áreas de Texas y California, donde algunos restaurantes han registrado una disminución significativa en el flujo de clientes durante los últimos trimestres.

Estas zonas comparten ciertas características que preocupan a la compañía: aumento del costo operativo, caída en las ventas comparables y una mayor exposición a consumidores con presupuestos más ajustados.

Los expertos señalan que la decisión final sobre cada local dependerá de múltiples variables, incluyendo el nivel de rentabilidad, el estado de las instalaciones, la competencia cercana y las perspectivas de crecimiento a mediano plazo.

El deterioro de las ventas encendió las alarmas

Uno de los principales motivos detrás de la reestructuración es la caída registrada en los ingresos de la cadena.

Según los datos presentados por la empresa, las ventas comparables en Estados Unidos descendieron un 4,7% durante el tercer trimestre de 2025, un indicador que refleja el desempeño de los restaurantes abiertos desde hace al menos un año.

Para cualquier cadena de comida rápida, este dato resulta especialmente relevante porque permite medir la evolución real del negocio sin considerar nuevas aperturas.

La disminución observada evidenció que una parte importante de los consumidores comenzó a reducir la frecuencia de sus visitas o directamente optó por alternativas más económicas.

Este comportamiento no afecta únicamente a Wendy’s. Durante los últimos años, varias empresas del sector gastronómico han informado desafíos similares debido al cambio en las prioridades de gasto de los hogares estadounidenses.