Bolivia despliega un fuerte operativo para liberar rutas bloqueadas en medio de la crisis social

El Gobierno de Bolivia puso en marcha un amplio operativo policial y de seguridad con el objetivo de liberar las rutas bloqueadas por las protestas opositoras que desde hace varios días afectan distintas regiones del país y generan serios problemas de abastecimiento.

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Las autoridades bolivianas señalaron que la prioridad es garantizar el suministro de alimentos, combustible y oxígeno medicinal en ciudades como La Paz y El Alto , donde ya comienzan a sentirse con fuerza las consecuencias de los cortes y movilizaciones.

En paralelo, el Ejecutivo convocó a representantes de sectores campesinos y organizaciones sociales a una mesa de negociación para intentar destrabar el conflicto y reducir la creciente tensión política.

CRECEN LAS “CONTRAMARCHAS” EN BOLIVIA La crisis política y social en Bolivia se agravó con protestas, enfrentamientos y desabastecimiento en La Paz. Los bloqueos llevan tres semanas y ya afectan la provisión de alimentos, combustible, medicamentos y oxígeno en hospitales. Miles… pic.twitter.com/r6X6DvTtox

Durante las últimas horas, miembros de la Central Obrera Boliviana, campesinos aymaras y seguidores del ex presidente Evo Morales protagonizaron enfrentamientos con efectivos policiales en inmediaciones de la plaza Murillo, en La Paz. Los manifestantes intentaron avanzar hacia el centro político del país y se registraron incidentes que dejaron periodistas y civiles heridos.

Embed | Bolivia atraviesa una fuerte crisis y las fuerzas armadas junto a la policía abrirán 'corredores humanitarios' este sábado para permitir el paso de insumos en las rutas bloqueadas.pic.twitter.com/UrUg9WEDbD — Alerta en las Calles (@AlertaArgNews) May 22, 2026

La situación encendió aún más las alarmas luego de que el Gobierno boliviano y las Fuerzas Armadas advirtieran sobre la presencia de grupos armados en medio de las protestas. Según denunciaron las autoridades, en redes sociales comenzaron a circular videos donde se observa a hombres encapuchados portando fusiles en la región de Oruro y lanzando consignas vinculadas a una supuesta “guerra civil”.

Frente a este escenario, el Ejecutivo aseguró que actuará para preservar la seguridad pública y la estabilidad institucional del país.

Los bloqueos de rutas y las protestas ya provocaron importantes complicaciones en el funcionamiento cotidiano de varias ciudades. De acuerdo con información oficial, al menos cuatro personas murieron en los últimos días por no haber podido recibir atención médica oportuna debido a las dificultades para circular y trasladar insumos esenciales.

Mientras continúan las manifestaciones y crece la preocupación social, el Gobierno apuesta a una combinación de operativos de seguridad y diálogo político para intentar recuperar el control de la situación.