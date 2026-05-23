    • 23 de mayo de 2026 - 10:10

    Bolivia despliega un fuerte operativo para liberar rutas bloqueadas en medio de la crisis social

    El Gobierno busca restablecer el abastecimiento en La Paz y otras regiones afectadas por las protestas opositoras. También convocó a sectores campesinos a una mesa de negociación mientras crece la tensión política y social.

    image
    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El Gobierno de Bolivia puso en marcha un amplio operativo policial y de seguridad con el objetivo de liberar las rutas bloqueadas por las protestas opositoras que desde hace varios días afectan distintas regiones del país y generan serios problemas de abastecimiento.

    Leé además

    El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, junto al vicesecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, durante una conferencia de prensa en La Paz

    EEUU alertó sobre un "golpe de Estado en marcha" en Bolivia impulsado por sectores ligados al crimen organizado
    Mineros artesanales se enfrentan a la policía durante una protesta para exigir acceso a zonas mineras ampliadas en La Paz, Bolivia.

    Crece la crisis en Bolivia: manifestantes exigen la renuncia del presidente y hay incidentes en La Paz

    Las autoridades bolivianas señalaron que la prioridad es garantizar el suministro de alimentos, combustible y oxígeno medicinal en ciudades como La Paz y El Alto, donde ya comienzan a sentirse con fuerza las consecuencias de los cortes y movilizaciones.

    En paralelo, el Ejecutivo convocó a representantes de sectores campesinos y organizaciones sociales a una mesa de negociación para intentar destrabar el conflicto y reducir la creciente tensión política.

    Embed

    Durante las últimas horas, miembros de la Central Obrera Boliviana, campesinos aymaras y seguidores del ex presidente Evo Morales protagonizaron enfrentamientos con efectivos policiales en inmediaciones de la plaza Murillo, en La Paz. Los manifestantes intentaron avanzar hacia el centro político del país y se registraron incidentes que dejaron periodistas y civiles heridos.

    Embed

    La situación encendió aún más las alarmas luego de que el Gobierno boliviano y las Fuerzas Armadas advirtieran sobre la presencia de grupos armados en medio de las protestas. Según denunciaron las autoridades, en redes sociales comenzaron a circular videos donde se observa a hombres encapuchados portando fusiles en la región de Oruro y lanzando consignas vinculadas a una supuesta “guerra civil”.

    Frente a este escenario, el Ejecutivo aseguró que actuará para preservar la seguridad pública y la estabilidad institucional del país.

    Los bloqueos de rutas y las protestas ya provocaron importantes complicaciones en el funcionamiento cotidiano de varias ciudades. De acuerdo con información oficial, al menos cuatro personas murieron en los últimos días por no haber podido recibir atención médica oportuna debido a las dificultades para circular y trasladar insumos esenciales.

    Mientras continúan las manifestaciones y crece la preocupación social, el Gobierno apuesta a una combinación de operativos de seguridad y diálogo político para intentar recuperar el control de la situación.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    uruguay realizo la primera eutanasia legal de su historia: la paciente asistida fue una mujer de 69 anos

    Uruguay realizó la primera eutanasia legal de su historia: la paciente asistida fue una mujer de 69 años

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Wendy’s, una de las marcas más emblemáticas del sector gastronómico en Estados Unidos, confirmó un ambicioso plan de reestructuración que incluye el cierre definitivo de cientos de restaurantes en todo el país.

    Una reconocida cadena de comidas rápidas cierra 300 sucursales: los motivos detrás del impactante anuncio

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Este es el resort dond emurió el turista.

    Coquimbo: murió un turista en un resort muy elegido por los sanjuaninos

    Raúl y Fidel Castro. 

    Estados Unidos acusó por homicidio al ex dictador cubano Raúl Castro

    Por Redacción Diario de Cuyo