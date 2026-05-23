Uruguay realizó la primera eutanasia legal de su historia: la paciente asistida fue una mujer de 69 años

Una paciente oncológica de 69 años murió este viernes luego de recibir la eutanasia en Uruguay, en lo que significa el primer caso del país desde la sanción de la ley el 15 de octubre de 2025, para regular el procedimiento. La mujer había ingresado al Hospital Policial de Montevideo hacía diez días debido a que empeoró su grave estado de salud transitando un cáncer de páncreas terminal.

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Por la irreversibilidad del cuadro , el pasado miércoles firmó el consentimiento formal para llevar a cabo la muerte asistida en el centro de salud.

Para Federico Preve, uno de los diputados oficialistas que impulsó la norma, se trata de “un día simbólico muy importante” para Uruguay . “Esta persona pudo decidir morir con tranquilidad, pudo decidir fallecer según sus propias convicciones”, expresó ante la prensa.

La ley uruguaya establece que el paciente debe ser mayor de edad, ciudadano o residente, encontrarse psíquicamente apto y atravesar una enfermedad terminal e incurable que le provoque sufrimientos insoportables y un grave deterioro en su calidad de vida.

Según el protocolo, el pedido debe realizarse ante un médico, que tiene hasta tres días para pronunciarse. Luego interviene un segundo profesional, internista o especialista, y si ambos consideran que se cumplen los requisitos, el procedimiento avanza.

En caso de desacuerdo, una junta médica toma la decisión final. Además, el paciente puede revocar su decisión en cualquier momento del proceso, sin necesidad de justificarla.

Desde cuándo rige en Uruguay la eutanasia

La legislación había entrado en vigencia el 21 de abril de 2026, cuando el el presidente Yamandú Orsi firmó el decreto reglamentario. Se trata del primer país de la región en legalizar la eutanasia y pasa a integrar el reducido grupo de naciones que ya permiten esta práctica: Países Bajos, Bélgica, Luxemburgo, Canadá, España, Nueva Zelanda y Portugal.

En paralelo, otros dos países latinoamericanos también están avanzados con el derecho a la muerte asistida. En Colombia, la eutanasia fue despenalizada en 1997, mientras que en 2022 también se habilitó el suicidio médicamente asistido para personas con enfermedades graves o incurables, sin embargo, todavía existen barreras legales al no contar con una reglamentación específica.

Por otra parte, en Ecuador se descriminalizó la eutanasia en febrero de 2024 por un fallo histórico de la Corte Constitucional, incentivado por el caso de Paola Roldán, una paciente diagnosticada con esclerosis lateral amiotrófica (ELA) que abrió el debate público en el país.