Flybondi llegó a operar con un solo avión y acumula más de 2.500 vuelos cancelados en el último año

La low cost realizó ayer solo cuatro vuelos y suspendió otros 12. Tiene 11 aeronaves fuera de servicio por deudas vinculadas al mantenimiento y al leasing.

La aerolínea low cost Flybondi atraviesa uno de los momentos más complejos de su historia reciente. Ayer llegó a operar en el Aeroparque Jorge Newbery con un solo avión: realizó apenas cuatro vuelos y canceló otros 12. Hoy, en tanto, cuenta con dos aeronaves en funcionamiento.

La crisis operativa se refleja también en sus indicadores. Según datos de la consultora Adventus, entre el 1° de junio de 2025 y el 31 de mayo de 2026 canceló más de 2500 vuelos, lo que afectó a más de 350.000 pasajeros.

Solo en mayo, la puntualidad de la compañía fue del 26,64%, mientras que las cancelaciones alcanzaron el 46,93% de los vuelos programados. En el mismo período, Aerolíneas Argentinas registró una puntualidad del 89,77% y cancelaciones del 0,56%, mientras que Jetsmart obtuvo una puntualidad del 90,13% y cancelaciones del 0,32%.

La compañía, que supo ocupar el segundo lugar en el mercado de cabotaje argentino, tiene además otros 11 aviones fuera de servicio. LA NACION consultó a la empresa sobre los motivos por los cuales el resto de la flota permanece inactiva, pero no obtuvo respuesta.

También se contactó a la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) para conocer si el organismo había sido notificado sobre algún inconveniente particular que afectara la operación de la compañía. Dijeron que las empresas no tienen el deber de informar con qué aviones realizan su programación.