Ranking de ventas de autos 0km de mayo: cuáles fueron los 10 más vendidos

Hubo cambios en el podio, sorpresas entre los SUV y una fuerte presencia de modelos nacionales en el top ten.

El mercado automotor tuvo movimiento, pese a la caída interanual.

El mercado automotor argentino atravesó en mayo uno de sus momentos más complejos del año. Con una demanda retraída y consumidores cada vez más cautelosos, los patentamientos de vehículos 0km marcaron una caída significativa que confirma el enfriamiento del sector.

De acuerdo con datos de ACARA, durante el mes se registraron 41.921 unidades, lo que representa una baja del 25% interanual frente a las 56.319 del mismo período de 2025. En la comparación mensual, también se evidenció una contracción del 12,2% respecto de abril.

En el acumulado de los primeros cinco meses del año, el panorama tampoco resulta alentador: se patentaron 247.187 vehículos, un 9,7% menos que en igual período del año pasado.

A pesar del contexto adverso, el ranking de los modelos más vendidos dejó movimientos interesantes, con cambios en el podio y una fuerte presencia de vehículos producidos en el país.

Uno de los datos más relevantes es que 6 de los 10 modelos más vendidos son de producción nacional, mientras que los SUV compactos continúan ganando terreno dentro de las preferencias del público.