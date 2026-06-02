    • 2 de junio de 2026 - 19:07

    Ranking de ventas de autos 0km de mayo: cuáles fueron los 10 más vendidos

    Hubo cambios en el podio, sorpresas entre los SUV y una fuerte presencia de modelos nacionales en el top ten.

    El mercado automotor tuvo movimiento, pese a la caída interanual.&nbsp;

    El mercado automotor tuvo movimiento, pese a la caída interanual. 

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    Por Redacción Diario de Cuyo

    El mercado automotor argentino atravesó en mayo uno de sus momentos más complejos del año. Con una demanda retraída y consumidores cada vez más cautelosos, los patentamientos de vehículos 0km marcaron una caída significativa que confirma el enfriamiento del sector.

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    De acuerdo con datos de ACARA, durante el mes se registraron 41.921 unidades, lo que representa una baja del 25% interanual frente a las 56.319 del mismo período de 2025. En la comparación mensual, también se evidenció una contracción del 12,2% respecto de abril.

    En el acumulado de los primeros cinco meses del año, el panorama tampoco resulta alentador: se patentaron 247.187 vehículos, un 9,7% menos que en igual período del año pasado.

    A pesar del contexto adverso, el ranking de los modelos más vendidos dejó movimientos interesantes, con cambios en el podio y una fuerte presencia de vehículos producidos en el país.

    Uno de los datos más relevantes es que 6 de los 10 modelos más vendidos son de producción nacional, mientras que los SUV compactos continúan ganando terreno dentro de las preferencias del público.

    Los 10 autos más vendidos en mayo

    • Toyota Hilux

    Se patentaron 2.309 unidades, con 12.500 acumuladas en el año (-16,2%).

    • Ford Ranger

    Alcanzó 1.672 unidades en el mes y suma 8.594 en el año (-26,6%).

    • Fiat Cronos

    Con 1.627 unidades, vuelve al podio. Acumula 10.101 en 2026 (-35,4%).

    • Ford Territory

    Registró 1.589 patentamientos y acumula 8.983 unidades (+59,5%).

    • Peugeot 208

    Cayó al quinto lugar con 1.279 unidades y 10.324 en el año (-36,4%).

    • Volkswagen Amarok

    Sumó 1.172 unidades en mayo y 6.830 en el acumulado (-42%).

    • Chevrolet Onix

    Con 1.156 unidades, acumula 6.115 y crece 18,1%.

    • Toyota Yaris Cross

    Alcanzó 1.034 unidades y suma 3.385 desde su lanzamiento.

    • Chevrolet Tracker

    Registró 1.006 unidades y acumula 6.457 (-18,6%).

    • Volkswagen Tera

    Cerró el ranking con 987 unidades y 7.082 en el año.

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