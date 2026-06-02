El dólar oficial volvió a subir y tocó un nuevo máximo en cuatro meses: a cuánto cerró el dólar blue en San Juan

El dólar oficial volvió a subir este martes en el segmento mayorista, y marcó su valor más alto desde principios de febrero. Por su parte, el mercado analiza como seguirá la tendencia compradora por parte del Banco Central (BCRA) , en un contexto en que se encuentra cerca de alcanzar su meta de acumulación anual de reservas en tan solo 6 meses, de la mano de la liquidación del agro por la cosecha gruesa y el regreso de emisiones de deuda corporativa.

El dólar blue retrocedió y la brecha con el dólar oficial se achicó a mínimos de dos semanas

El dólar blue subió en el inicio de junio: a cuánto cerró este lunes en San Juan

El tipo de cambio oficial avanzó $1 a $1.427 para la venta en el segmento mayorista. Sin embargo, la cotización se mantuvo lejos del techo del esquema de bandas cambiarias, que hoy se ubicó a $1.764,15, con una brecha del 23,6%. En el segmento de contado, el monto operado superó los u$s663,2 millones.

Por su parte, los contratos de futuros cerraron con mayoría de bajas por hasta 0,2% en la mayoría de tramos de 2026 y operaron mixtos en los de 2027. El mercado local "pricea" que el dólar mayorista se ubicará a $1.447 para fines de junio y $1.621 para el cierre de diciembre. En total se operaron unos u$s1.002 millones.

En tanto, a nivel minorista el dólar subió $5 a $1.450 para la venta en el Banco Nación (BNA), lo que llevó al dólar tarjeta a ubicarse a $1.885. En tanto, de acuerdo al promedio de entidades financieras relevadas por el BCRA, la divisa se posicionó a $1.448,78 para la venta.

A su vez, los paralelos acompañan la tendencia alcista: el contado con liquidación (CCL) trepa 0,7% a $1.500,96 y el MEP lo hace 0,6% $1.447,5 . La brecha entre el CCL y el mayorista alcanza el 5,2%. El dólar blue se sostuvo a $1.435, mientras en San Juan subió a $1.480 .

Desde PPI destacaron que la presión alcista se explica principalmente por la liquidación de exportaciones agrícolas, a las que podría sumarse un efecto puntual asociado al cobro de haberes en mayo. No obstante, señalaron que la liquidación siempre viene asociada a compras de los exportadores a los productores, quienes luego demandan dólares en el mercado oficial.

"Lo relevante termina siendo la demanda de pesos. Los programas de derechos de exportación reducidos del año pasado, en un contexto de demanda de pesos inestable, son un buen ejemplo de cómo la oferta de dólares 'crea' su propia demanda de dólares", apunta el informe.

En otro orden, en términos reales e históricos, el tipo de cambio se sostiene en niveles relativamente bajos. El Índice de Tipo de Cambio Real Multilateral (ITCRM) se encontraba ayer apenas 1,9% por encima del promedio heredado del Gobierno pasado (noviembre de 2023).

"En la misma línea, se ubicaba 7,1% por encima del nivel observado inmediatamente antes de la eliminación del cepo para personas humanas en abril de 2025", agregan.

A cuánto cotizó el dólar blue este martes 2 de junio

El dólar blue opera a $1.415 para la compra y a $1.435 para la venta, según los operadores de la city consultados por Ámbito.

A cuánto opera el dólar oficial hoy, martes 2 de junio

En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar opera a $1.426,50 para la venta.

Valor del CCL hoy, martes 2 de junio

El dólar CCL opera a $1.500,19 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 5.2%.

Valor del dólar MEP hoy, martes 2 de junio

El dólar MEP opera a $1.447,66 y la brecha con el dólar oficial es de 1.5%.

Precio del dólar tarjeta hoy, martes 2 de junio

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $1.885.

Cotización del dólar cripto hoy, martes 2 de junio

El dólar cripto o dólar Bitcoin opera a $1.497,36, según Bitso.

Valor de Bitcoin hoy, martes 2 de junio

Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s67.146, según Binance.